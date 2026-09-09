Javier López adelanta baja inesperada en Motagua y advierte: "Somos muy fuertes"

El entrenador Javier López confirmó en declaraciones a Deportes TVC y Diez.HN que Motagua enfrenta bajas inesperadas y duras, al tiempo que envió un mensaje sorpresivo a Olimpia declarando que el conjunto sigue “muy fuerte”. La combinación de la noticia de lesiones y el desafío a un rival histórico generó sorpresa entre los seguidores. En la misma madrugada, Pedro Atala, citado por la tribuna digital latribuna.hn, afirmó que el club ocupa el respaldo de su gente, mientras que el técnico Pompei, reportado por elgrafico.com, cuestionó el favoritismo que se le atribuye a Motagua, describiendo a su propio grupo como “guerreros con ilusión”.

Por su parte, el sitio oficial de Concacaf anunció que Motagua recibirá a Alianza FC en los cuartos de final, confirmando el próximo enfrentamiento competitivo. Esta variedad de voces muestra la diversidad de opiniones dentro del fútbol hondureño respecto al futuro inmediato de Motagua. A pesar de las bajas señaladas, el cuerpo técnico mantiene la confianza en la capacidad del plantel para competir en la fase de cuartos.

La situación se mantiene en evolución mientras avanza la disputa de la competición.