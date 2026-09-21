"Paola Rojas es la culpable de lo que hizo Zague"; conductora mexicana le pide respeto a Aleks Syntek
La conductora Paola Rojas exige respeto a Aleks Syntek tras polémicos comentarios vinculándola con el caso de Zague.
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- Punto central: La conductora Paola Rojas exige respeto a Aleks Syntek tras polémicos comentarios vinculándola con el caso de Zague.
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El resumen
La controversia surge a raíz de las declaraciones de Aleks Syntek, quien señaló a Paola Rojas como la culpable de lo que hizo Zague, haciendo alusión al video sexual filtrado en el pasado. Las afirmaciones del cantante generaron reacciones inmediatas en el ámbito del espectáculo y entre el público.
En respuesta a los señalamientos, Paola Rojas reaccionó públicamente y le exigió respeto al músico mediante la advertencia directa de que no se meta con ella. Diversos medios de comunicación como Infobae, Mediotiempo, Revista Clase, Excélsior, TVyNovelas, MARCA y Récord han dado seguimiento a la confrontación verbal entre ambas figuras públicas.
Actualmente, la situación se mantiene en el plano de los intercambios de declaraciones difundidos por la prensa de espectáculos, sin que la cobertura actual detalle nuevas acciones legales o posturas adicionales por parte de los involucrados.
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Respuestas rápidas
¿Qué dijo Paola Rojas a Aleks Syntek?
Le exigió respeto y le advirtió la frase "conmigo no te metas" tras sus comentarios.
¿Por qué se originó la polémica?
A raíz de los comentarios donde Aleks Syntek culpó a Paola Rojas por lo ocurrido con Zague y su video sexual filtrado.
¿Qué medios han reportado el caso?
Medios como Infobae, Mediotiempo, Revista Clase, Excélsior, TVyNovelas, MARCA y Récord.
Cobertura (7)
- Paola Rojas amenaza a Aleks Syntek tras culparla del video sexual de Zague y su filtración: “Conmigo no te metas” Infobae · hace 16 h
- Paola Rojas reacciona al polémico comentario de Aleks Syntek sobre Zague y le advierte: 'conmigo no te metas' Mediotiempo · hace 16 h
- Paola Rojas responde a Aleks Syntek tras polémicos comentarios Revista Clase · hace 16 h
- Paola Rojas pide respeto a Aleks Syntek tras polémicos comentarios; "conmigo no te metas" Excélsior · hace 16 h
- Paola Rojas ESTALLA FURIOSA contra Aleks Syntek tras incluirla en sus polémicos dichos: “conmigo no te metas” TVyNovelas · hace 16 h
- Paola Rojas le responde a Aleks Syntek tras burlarse de Zague: "Conmigo no te metas" MARCA · hace 16 h
- "Paola Rojas es la culpable de lo que hizo Zague"; conductora mexicana le pide respeto a Aleks Syntek Récord · hace 16 h
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