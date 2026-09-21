"Paola Rojas es la culpable de lo que hizo Zague"; conductora mexicana le pide respeto a Aleks Syntek

La controversia surge a raíz de las declaraciones de Aleks Syntek, quien señaló a Paola Rojas como la culpable de lo que hizo Zague, haciendo alusión al video sexual filtrado en el pasado. Las afirmaciones del cantante generaron reacciones inmediatas en el ámbito del espectáculo y entre el público.

En respuesta a los señalamientos, Paola Rojas reaccionó públicamente y le exigió respeto al músico mediante la advertencia directa de que no se meta con ella. Diversos medios de comunicación como Infobae, Mediotiempo, Revista Clase, Excélsior, TVyNovelas, MARCA y Récord han dado seguimiento a la confrontación verbal entre ambas figuras públicas.

Actualmente, la situación se mantiene en el plano de los intercambios de declaraciones difundidos por la prensa de espectáculos, sin que la cobertura actual detalle nuevas acciones legales o posturas adicionales por parte de los involucrados.