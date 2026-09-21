¡Toluca en la cima! Así marcha la Tabla General del Apertura 2026 tras finalizar la Jornada 9

La cobertura de los partidos y la actualización de posiciones inició con los reportes de TUDN sobre la jornada del 19 de septiembre, abarcando la Liga MX, partidos de mexicanos en el extranjero y Box Televisa. Posteriormente, medios como Mediotiempo y Yahoo confirmaron que los Diablos se mantienen en la primera posición del torneo Apertura 2026 tras finalizar la novena fecha.

En las publicaciones complementarias, De10 Sports y Revista GENTE detallaron cómo queda la tabla y el impacto que esta jornada tiene para equipos como Atlético San Luis, Necaxa, Atlas y Pumas, cuyos destinos en la liga podrían cambiar. Las notas especializadas se centran en el posicionamiento de los clubes y el desarrollo del torneo sin reportar mayores contradicciones entre las fuentes analizadas.

Actualmente, la información refleja el estatus de la tabla general al cierre de la Jornada 9, sin que los titulares disponibles detallen los resultados específicos de cada encuentro ni las fechas de los próximos partidos para definir la continuidad de los equipos en la competencia.