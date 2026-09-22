Envían a juicio a la esposa de Pedro Sánchez por delitos de malversación y tráfico de influencias

El juez Peinado ha enviado a juicio a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, por los delitos de malversación y tráfico de influencias. La decisión marca un nuevo hito procesal en un caso que ha acaparado la atención mediática y política. Esta resolución judicial coincide con los desplazamientos del presidente del Gobierno, quien se enteró de la noticia en el vuelo rumbo a Nueva York, lo que ha frustrado su intento de centrar la atención en la agenda internacional.

En paralelo, la cobertura refleja reacciones políticas diversas, incluyendo llamados a garantizar la seguridad del jurado y peticiones de ecuanimidad e imparcialidad ante el proceso que se avecina. Los medios recogen la selección de los ciudadanos madrileños que formarán parte de la lista para juzgar el caso, mientras que desde el Ejecutivo se cuestiona la existencia de ideas preconcebidas y se aboga por la justicia. Las publicaciones también vinculan este escenario con el momento judicial que atraviesan los expresidentes y figuras del ámbito socialista.

La información disponible todavía no detalla el calendario exacto de las próximas vistas orales ni las fechas definitivas para la constitución formal del jurado popular, extremos que la cobertura no especifica de momento.