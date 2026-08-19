Muere Juan Tamariz a los 83 años: el famoso mago español que dejó huella en la televisión colombiana
El fallecimiento del icónico mago español Juan Tamariz a los 83 años genera reacciones de luto en el mundo del arte y la televisión.
El resumen
15 artículos recientes informan sobre el deceso de Juan Tamariz, señalado por los medios como una leyenda de la magia mundial, genio de la cartomagia y un icono popular que llevó la ilusión a las casas de España y dejó huella en la televisión colombiana. Tras el anuncio de su fallecimiento, figuras del espectáculo y la música como Pablo Alborán, Alaska y Gonzalo Hermida han reaccionado públicamente.
Diversos medios y profesionales del sector han lamentado la pérdida del maestro, recordando su paso por el Festival Internacional del Humor y su legado para generaciones de ilusionistas. La cobertura detalla que la capilla ardiente del ilusionista se instalará en el tanatorio de San Isidro.
Asimismo, las publicaciones abordan la trayectoria del artista, incluyendo menciones a su nieto Daniel Tamariz, campeón de yo-yo que ha seguido sus pasos en el mundo del arte. Las informaciones disponibles no especifican detalles adicionales sobre futuros homenajes póstumos más allá de la instalación de la capilla ardiente en el tanatorio madrileño de San Isidro.
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Respuestas rápidas
¿Qué edad tenía Juan Tamariz al morir?
Tenía 83 años según la cobertura de los medios.
¿Dónde se instalará su capilla ardiente?
La capilla ardiente se instalará en el tanatorio de San Isidro.
¿Qué relación familiar se menciona en las publicaciones?
Se menciona a su nieto Daniel Tamariz, campeón de yo-yo.
Cobertura (15)
- Daniel Tamariz, el desconocido nieto campeón de yo-yo de Juan Tamariz que siguió sus pasos en el mundo del arte Vanitatis · hace 14 h
- Pablo Alborán, Alaska y Gonzalo Hermida reaccionan a la muerte de Juan Tamariz, el mago de la Movida Cadena Dial · hace 14 h
- Muere Juan Tamariz, el mítico mago de la televisión: "Se ha ido sonriendo y en paz" Vanitatis · hace 14 h
- Los magos lloran a su maestro Juan Tamariz: "Tu violín invisible seguirá sonando" Infobae · hace 14 h
- Muere Juan Tamariz, el genio que llevó la magia a las casas de España Diario AS · hace 14 h
- Tamariz luchó contra una magia dormida elpais.com · hace 14 h
- La capilla ardiente de Juan Tamariz se instalará en el tanatorio de San Isidro Infobae · hace 14 h
- Muere Juan Tamariz, el mago que traspasó generaciones, a los 83 años RTVE.es · hace 14 h
- Muere a los 83 años Juan Tamariz, leyenda de la magia mundial e icono popular de España El Mundo · hace 14 h
- Juan Tamariz, genio de lo cotidiano y poeta de lo imposible EL PAÍS · hace 14 h
- El último truco del maestro: luto en el mundo del arte tras la partida de Juan Tamariz IFM Noticias · hace 14 h
- Murió Juan Tamariz, ilusionista español que participó por años en el Festival Internacional del Humor El Colombiano · hace 14 h
- Adiós, maestro: tu magia seguirá con nosotros El Mundo · hace 14 h
- Muere a los 83 años el mago Juan Tamariz, genio de la cartomagia y maestro de generaciones de ilusionistas EL PAÍS · hace 14 h
- Muere Juan Tamariz a los 83 años: el famoso mago español que dejó huella en la televisión colombiana elpais.com.co · hace 14 h
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