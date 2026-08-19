Muere Juan Tamariz a los 83 años: el famoso mago español que dejó huella en la televisión colombiana

15 artículos recientes informan sobre el deceso de Juan Tamariz, señalado por los medios como una leyenda de la magia mundial, genio de la cartomagia y un icono popular que llevó la ilusión a las casas de España y dejó huella en la televisión colombiana. Tras el anuncio de su fallecimiento, figuras del espectáculo y la música como Pablo Alborán, Alaska y Gonzalo Hermida han reaccionado públicamente.

Diversos medios y profesionales del sector han lamentado la pérdida del maestro, recordando su paso por el Festival Internacional del Humor y su legado para generaciones de ilusionistas. La cobertura detalla que la capilla ardiente del ilusionista se instalará en el tanatorio de San Isidro.

Asimismo, las publicaciones abordan la trayectoria del artista, incluyendo menciones a su nieto Daniel Tamariz, campeón de yo-yo que ha seguido sus pasos en el mundo del arte. Las informaciones disponibles no especifican detalles adicionales sobre futuros homenajes póstumos más allá de la instalación de la capilla ardiente en el tanatorio madrileño de San Isidro.