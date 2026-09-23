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Harvey Weinstein condenado a 15 años de prisión en Nueva York tras una saga judicial de seis años

Un juez impone una pena de 15 años de cárcel en Nueva York a Harvey Weinstein tras un largo proceso judicial.

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⚡ RESUMEN DEL RADAR INFORMATIVO Radar General → Entretenimiento · En su punto
  • Clave informativa: Harvey Weinstein condenado a 15 años de prisión en Nueva York tras una saga judicial de seis años
  • Punto central: Un juez impone una pena de 15 años de cárcel en Nueva York a Harvey Weinstein tras un largo proceso judicial.
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El resumen

Una condena de 15 años de prisión ha sido dictada contra Harvey Weinstein en Nueva York por un delito sexual cometido en el año 2006. La sentencia marca un nuevo hito en un complejo proceso legal que abarca seis años y figura vinculado a la figura que desató el movimiento #MeToo.

La trayectoria procesal de Weinstein comprende tres juicios, una anulación de condena previa y dos ocasiones en las que los jurados no alcanzaron un veredicto unánime. Diversos medios internacionales, entre ellos El Nuevo Día, CNN en Español, Infobae, France 24 y Telemundo New York, han documentado los detalles de esta reciente resolución en Estados Unidos.

La situación legal actual deja atrás años de litigios y múltiples vistas judiciales desde que se originó la primera condena hace seis años. La cobertura periodística registra la culminación de este juicio sin que las fuentes aborden todavía posibles recursos adicionales o nuevas acciones legales.

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🇪🇸 Espanol 23 sept, 17:09 UTC
🇫🇷 Frances 23 sept, 15:48 UTC · franceinfo
🇩🇪 Aleman 23 sept, 15:53 UTC · T-Online
🇬🇧 Ingles 23 sept, 16:01 UTC · The Guardian
🇧🇷 Portugues 23 sept, 16:05 UTC · G1

Detectado al cruzar nombres propios y cifras que sobreviven a la traducción. Las horas reflejan cuándo se indexó por primera vez la cobertura de cada edición.

Respuestas rápidas

¿Cuántos años de prisión recibió Harvey Weinstein?

Fue condenado a 15 años de prisión en Nueva York.

¿De qué año data el delito sexual por el cual fue sentenciado?

El delito sexual por el cual se dictó la sentencia fue cometido en 2006.

¿Qué antecedentes judiciales previos registra el caso?

El proceso incluyó tres juicios, una condena anulada y dos jurados que no emitieron veredicto a lo largo de una saga judicial de seis años.

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Harvey Weinstein Nueva York MeToo Delito sexual

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