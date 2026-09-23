Harvey Weinstein condenado a 15 años de prisión en Nueva York tras una saga judicial de seis años

Una condena de 15 años de prisión ha sido dictada contra Harvey Weinstein en Nueva York por un delito sexual cometido en el año 2006. La sentencia marca un nuevo hito en un complejo proceso legal que abarca seis años y figura vinculado a la figura que desató el movimiento #MeToo.

La trayectoria procesal de Weinstein comprende tres juicios, una anulación de condena previa y dos ocasiones en las que los jurados no alcanzaron un veredicto unánime. Diversos medios internacionales, entre ellos El Nuevo Día, CNN en Español, Infobae, France 24 y Telemundo New York, han documentado los detalles de esta reciente resolución en Estados Unidos.

La situación legal actual deja atrás años de litigios y múltiples vistas judiciales desde que se originó la primera condena hace seis años. La cobertura periodística registra la culminación de este juicio sin que las fuentes aborden todavía posibles recursos adicionales o nuevas acciones legales.