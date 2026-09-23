TC transmitirá la gira por Asia de la selección de Ecuador y el estreno de Marcelo Gallardo en la dirección técnica
TC y Teleamazonas transmitirán la gira de Ecuador en Asia y el debut técnico de Marcelo Gallardo.
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Cobertura (5)
- La Selección de Ecuador supera a Corea del Sur en ranking y valor de mercado El Comercio · hace 12 h
- ¿Qué es la Copa Kirin, el torneo amistoso que jugará la selección de Ecuador en Japón? Ecuavisa · hace 12 h
- La Tri se cumpleta en Suwon para arrancar con la era Muñeco Gallardo ante Corea del Sur Yahoo · hace 12 h
- Teleamazonas transmitirá los amistosos de Ecuador en Asia, en el debut de Marcelo Gallardo como entrenador de la Tri Primicias · hace 12 h
- TC transmitirá la gira por Asia de la selección de Ecuador y el estreno de Marcelo Gallardo en la dirección técnica El Universo · hace 12 h
El resumen
El Comercio informó que la Selección de Ecuador supera a Corea del Sur en ranking y valor de mercado, mientras que Ecuavisa detalló sobre la Copa Kirin, el torneo amistoso que jugará el equipo en Japón. Posteriormente, Yahoo y Primicias señalaron que el plantel se completa en Suwon para iniciar la era de Marcelo Gallardo como entrenador frente a Corea del Sur, añadiendo este último medio que Teleamazonas transmitirá los encuentros.
Por su parte, El Universo indicó que será TC el medio encargado de transmitir la gira por Asia de la selección y el estreno del director técnico en la dirección técnica. Respecto a la cobertura de las transmisiones, existen discrepancias sobre qué canal emitirá los partidos amistosos, ya que Primicias menciona a Teleamazonas y El Universo señala a TC.
Actualmente, la selección ecuatoriana se encuentra en Suwon para dar inicio a los partidos amistosos en territorio asiático bajo la dirección de Marcelo Gallardo, a la espera de los encuentros programados en el torneo amistoso en Japón.
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Respuestas rápidas
¿Quién es el nuevo director técnico de la selección de Ecuador?
Marcelo Gallardo asume la dirección técnica de la Tri.
¿Qué torneos o partidos jugará Ecuador en Asia?
La selección disputará partidos amistosos y la Copa Kirin en Japón, además de enfrentar a Corea del Sur.
¿Qué medios transmitirán los partidos según la cobertura?
Los reportes mencionan tanto a Teleamazonas como a TC como los canales encargados de las transmisiones.
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