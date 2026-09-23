TC transmitirá la gira por Asia de la selección de Ecuador y el estreno de Marcelo Gallardo en la dirección técnica

El Comercio informó que la Selección de Ecuador supera a Corea del Sur en ranking y valor de mercado, mientras que Ecuavisa detalló sobre la Copa Kirin, el torneo amistoso que jugará el equipo en Japón. Posteriormente, Yahoo y Primicias señalaron que el plantel se completa en Suwon para iniciar la era de Marcelo Gallardo como entrenador frente a Corea del Sur, añadiendo este último medio que Teleamazonas transmitirá los encuentros.

Por su parte, El Universo indicó que será TC el medio encargado de transmitir la gira por Asia de la selección y el estreno del director técnico en la dirección técnica. Respecto a la cobertura de las transmisiones, existen discrepancias sobre qué canal emitirá los partidos amistosos, ya que Primicias menciona a Teleamazonas y El Universo señala a TC.

Actualmente, la selección ecuatoriana se encuentra en Suwon para dar inicio a los partidos amistosos en territorio asiático bajo la dirección de Marcelo Gallardo, a la espera de los encuentros programados en el torneo amistoso en Japón.