Corea del Norte lanza dos misiles balísticos frente a la costa este en tres horas

Corea del Norte disparó dos misiles balísticos hacia el mar de Japón en un intervalo de tres horas, un movimiento que aumenta la presión sobre Estados Unidos. Este lanzamiento se produjo después de que Pyongyang condenara los pedidos internacionales de desnuclearización.

Autoridades en Corea del Sur detectaron y reportaron el lanzamiento inicial de un proyectil no identificado hacia el mar, seguido de inmediato por el registro de un segundo proyectil por parte del mismo origen. Los reportes de medios internacionales como France 24, AP News y CNN en Español documentan la secuencia de estos eventos en la región.

La cobertura actual no especifica medidas adicionales tomadas por los gobiernos afectados ni detalla posibles daños materiales o respuestas militares inmediatas a los lanzamientos.