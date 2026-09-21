Corea del Norte lanza dos misiles balísticos frente a la costa este en tres horas
Corea del Norte lanzó dos misiles balísticos frente a su costa este en un lapso de tres horas.
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El resumen
Corea del Norte disparó dos misiles balísticos hacia el mar de Japón en un intervalo de tres horas, un movimiento que aumenta la presión sobre Estados Unidos. Este lanzamiento se produjo después de que Pyongyang condenara los pedidos internacionales de desnuclearización.
Autoridades en Corea del Sur detectaron y reportaron el lanzamiento inicial de un proyectil no identificado hacia el mar, seguido de inmediato por el registro de un segundo proyectil por parte del mismo origen. Los reportes de medios internacionales como France 24, AP News y CNN en Español documentan la secuencia de estos eventos en la región.
La cobertura actual no especifica medidas adicionales tomadas por los gobiernos afectados ni detalla posibles daños materiales o respuestas militares inmediatas a los lanzamientos.
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Cobertura (5)
- Corea del Norte lanza dos misiles balísticos al mar de Japón tras condenar pedidos de desnuclearización France 24 · hace 8 h
- Corea del Sur dice que Corea del Norte lanzó un proyectil no identificado hacia el mar New Haven Register · hace 8 h
- Corea del Sur dice que Corea del Norte ha lanzado otro proyectil hacia el mar CTPost · hace 8 h
- Corea del Norte lanza 2 misiles balísticos hacia el mar y aumenta la presión sobre EEUU AP News · hace 8 h
- Corea del Norte lanza dos misiles balísticos frente a la costa este en tres horas CNN en Español · hace 8 h
Respuestas rápidas
¿Cuántos misiles lanzó Corea del Norte?
Los reportes indican que Corea del Norte lanzó dos misiles balísticos.
¿Dónde cayeron los proyectiles?
Los lanzamientos se dirigieron hacia el mar, específicamente frente a la costa este y hacia el mar de Japón.
¿Qué motivó estos lanzamientos según los reportes?
Los lanzamientos ocurrieron tras la condena de Corea del Norte a los pedidos de desnuclearización.
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