"Es absolutamente inaceptable": por qué la visita de Putin a una isla en el Pacífico causó la indignación del gobierno de Japón
La visita de Putin a una isla Kuril reaviva la disputa milenaria y desata una protesta oficial de Tokio
El resumen
La visita coincidió con la conmemoración de eventos históricos en la zona y se produjo en medio de crecientes tensiones diplomáticas en el Pacífico. y una cena en la que, según informó El Mundo, Putin probó huevas de pescado locales. Tras la llegada, el gobierno japonés presentó una protesta formal. El ministro de Defensa, Takaichi, calificó la acción de 'absolutamente inaceptable', según DW.com.
La reacción subraya la sensibilidad del territorio y la percepción de una provocación en la frontera marítima. La BBC analizó la indignación del gobierno japonés, describiendo la visita como una falta de respeto a la soberanía japonesa. En la actualidad, la disputa sobre las Kuriles permanece sin resolverse y la visita de Putin ha reavivado la tensión diplomática.
Japón mantiene su posición de que las islas son territorio japonés, mientras que Rusia sigue considerándolas parte de su zona estratégica. La cobertura indica que, por el momento, no se ha anunciado ningún cambio en la política de ambas naciones, aunque la protesta oficial persiste.
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Cobertura (5)
- Japón protesta por visita de Putin a disputadas islas del Pacífico San Antonio Express-News · hace 23 h
- Japón protesta por visita de Putin a disputadas islas del Pacífico Chicago Tribune · hace 23 h
- Putin come huevas de pescado en la isla que enfrenta a Rusia y Japón desde la Segunda Guerra Mundial El Mundo · hace 23 h
- Protesta de Takaichi por visita de Putin a islas Kuriles DW.com · hace 23 h
- "Es absolutamente inaceptable": por qué la visita de Putin a una isla en el Pacífico causó la indignación del gobierno de Japón BBC · hace 23 h
Respuestas rápidas
¿Qué isla visitó Putin?
Según la cobertura, Putin estuvo en una de las Islas Kuriles, territorio en disputa entre Rusia y Japón.
¿Cómo reaccionó el gobierno japonés?
El ministro de Defensa, Takaichi, describió la visita como "absolutamente inaceptable" y Tokio emitió notas de protesta formal, según DW.com y los medios estadounidenses.
¿Qué implica esta visita para la disputa de las Kuriles?
La visita ha reavivado la tensión diplomática, pero la cobertura indica que, por el momento, ninguna de las partes ha anunciado cambios en su postura sobre la soberanía de las islas.
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