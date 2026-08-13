"Es absolutamente inaceptable": por qué la visita de Putin a una isla en el Pacífico causó la indignación del gobierno de Japón

La visita coincidió con la conmemoración de eventos históricos en la zona y se produjo en medio de crecientes tensiones diplomáticas en el Pacífico. y una cena en la que, según informó El Mundo, Putin probó huevas de pescado locales. Tras la llegada, el gobierno japonés presentó una protesta formal. El ministro de Defensa, Takaichi, calificó la acción de 'absolutamente inaceptable', según DW.com.

La reacción subraya la sensibilidad del territorio y la percepción de una provocación en la frontera marítima. La BBC analizó la indignación del gobierno japonés, describiendo la visita como una falta de respeto a la soberanía japonesa. En la actualidad, la disputa sobre las Kuriles permanece sin resolverse y la visita de Putin ha reavivado la tensión diplomática.

Japón mantiene su posición de que las islas son territorio japonés, mientras que Rusia sigue considerándolas parte de su zona estratégica. La cobertura indica que, por el momento, no se ha anunciado ningún cambio en la política de ambas naciones, aunque la protesta oficial persiste.