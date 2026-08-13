La FEF da el golpe de jerarquia y Marcelo Gallardo se convierte en la primera opcion para dirigir a Ecuador
Marcelo Gallardo emerge como la principal opción para asumir la dirección técnica de la selección de Ecuador en medio del panorama actual.
El resumen
La selección sudamericana que disputó la Copa del Mundo vuelve a posicionar a Marcelo Gallardo como su candidato prioritario para el banquillo, según indican múltiples coberturas de medios especializados en deportes. El interés por el estratega se desarrolla de forma paralela a la crisis institucional que atraviesa River Plate, mientras que de manera simultánea se mencionan otros nombres en el debate público, como el de Luis Zubeldía para las Eliminatorias rumbo al Mundial 2030 y las declaraciones de Iván Kaviedes respecto al respaldo hacia un director técnico nacional.
Diversos portales informativos señalan que la Federación Ecuatoriana de Fútbol busca dar un golpe de jerarquía y que el propio entrenador se encuentra analizando su futuro profesional ante su salida reciente de equipos y su aparición en el radar de otros clubes argentinos. Las próximas decisiones de la dirigencia ecuatoriana y la resolución definitiva del estrategan sobre su futuro laboral determinarán si se concreta la vinculación al combinado nacional.
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Cobertura (11)
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Respuestas rápidas
¿Quién es el principal candidato para dirigir a la selección de Ecuador según los reportes?
Marcelo Gallardo se posiciona como la primera opción y máximo candidato para asumir el cargo técnico.
¿Qué otros nombres figuran en las discusiones sobre el banquillo de Ecuador?
Las coberturas también mencionan a Luis Zubeldía como posible director técnico para las Eliminatorias al Mundial 2030 y recogen opiniones sobre la posibilidad de elegir a un entrenador nacional.
¿Qué factores rodean la situación actual de Marcelo Gallardo?
Los reportes vinculan su actualidad a un contexto de crisis en River Plate, su salida de equipos y al análisis personal que realiza sobre su futuro profesional.
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