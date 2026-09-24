Miguel Borja rompió el silencio y reveló lo que le dijo al Tala Rangel en el Clásico Nacional: “Salió redon...

Miguel Borja reveló públicamente sus palabras dirigidas al Tala Rangel durante el reciente Clásico Nacional entre América y Chivas. La confesión generó un fuerte impacto mediático y desató un debate generalizado en torno a las acciones ocurridas en el terreno de juego.

La cobertura de medios como MARCA, Soy Referee, Nación Fútbol, Al Bat y Águilas Monumental pone el foco en la jugada y en la posible sanción que podría recibir el jugador. Los reportes señalan discusiones sobre una posible expulsión bajo la llamada Ley Prestianni, además de evaluar un castigo disciplinario que podría alcanzar los quince partidos tras la bronca registrada en el encuentro.

Los aficionados y seguidores del fútbol mexicano se mantienen a la expectativa de las resoluciones oficiales por parte de los organismos disciplinarios de la Liga MX, mientras las publicaciones continúan analizando las consecuencias reglamentarias de la polémica imagen que dejó el enfrentamiento.