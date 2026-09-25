En la gala en la Casa Blanca, Donald Trump sentó en la misma mesa de Xi Jinping a dos mega empresarios taiwaneses
Donald Trump reúne a líderes tecnológicos globales y directores ejecutivos en una cena de Estado en honor a Xi Jinping en la Casa Blanca.
- Clave informativa: En la gala en la Casa Blanca, Donald Trump sentó en la misma mesa de Xi Jinping a dos mega empresarios taiwaneses
- Punto central: Donald Trump reúne a líderes tecnológicos globales y directores ejecutivos en una cena de Estado en honor a Xi Jinping en la Casa Blanca.
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Cobertura (8)
- Satya Nadella, CEO de Microsoft, se une a Huang, Altman y Cook en la cena entre Trump y Xi Business Insider España · hace 4 h
- Datos clave: NYSE:GM recibe $500 millones en alivio arancelario; Mary Barra asistirá a la cena con Xi es.tradingview.com · hace 4 h
- En fotos: Trump agasaja a Xi Jinping con una fastuosa cena de lubina al sésamo y helado de miel en la Casa Blanca Telemundo · hace 4 h
- Bernard y Alexandre Arnault, en la mesa de Donald Trump y Xi Jinping MarketScreener España · hace 4 h
- La consejera delegada de General Motors asistirá a la cena de Estado de Trump en honor a Xi Jinping MarketScreener España · hace 4 h
- Con Trump, las comidas de Estado dejaron de ser un gran evento público para convertirse en un asunto privado La Nación · hace 4 h
- Trump organiza cena de estado con Xi Jinping y los principales directores ejecutivos de tecnología. es.qz.com · hace 4 h
- En la gala en la Casa Blanca, Donald Trump sentó en la misma mesa de Xi Jinping a dos mega empresarios taiwaneses Infobae · hace 4 h
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El resumen
El banquete incluyó un menú de lubina al sésamo y helado de miel, según documentó Telemundo. La cobertura de Business Insider España, es.qz.com y MarketScreener España detalla la presencia de figuras clave del sector empresarial global en la misma mesa de los mandatarios.
Entre los asistentes figuran Satya Nadella, CEO de Microsoft, junto con Huang, Altman y Cook, además de Bernard y Alexandre Arnault. Por su parte, es.tradingview.com e Infobae indican que la consejera delegada de General Motors, Mary Barra, asistió al evento en el marco de una recepción que también congregó a dos mega empresarios taiwaneses y coincidió con un alivio arancelario para NYSE:GM.
La información disponible en los reportes actuales no detalla acuerdos adicionales ni fechas específicas para futuras reuniones derivadas de este encuentro entre directores ejecutivos y mandatarios.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: afirmaciones sin respaldo eliminadas (83% respaldado) Actualizado hace 1 h.
Respuestas rápidas
¿Qué líderes empresariales asistieron a la cena en la Casa Blanca?
La cobertura menciona la presencia de Satya Nadella (Microsoft), Huang, Altman, Cook, Bernard y Alexandre Arnault, y la consejera delegada de General Motors, Mary Barra.
¿Qué mandatarios protagonizaron el encuentro?
El evento fue una cena de Estado organizada por Donald Trump en honor a Xi Jinping.
¿Qué detalles se conocen sobre el evento según los medios?
Los reportes señalan que se sirvió lubina al sésamo y helado de miel, y que se sentó a dos empresarios taiwaneses en la misma mesa de los mandatarios.
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