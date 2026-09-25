El banquete incluyó un menú de lubina al sésamo y helado de miel, según documentó Telemundo. La cobertura de Business Insider España, es.qz.com y MarketScreener España detalla la presencia de figuras clave del sector empresarial global en la misma mesa de los mandatarios.

Entre los asistentes figuran Satya Nadella, CEO de Microsoft, junto con Huang, Altman y Cook, además de Bernard y Alexandre Arnault. Por su parte, es.tradingview.com e Infobae indican que la consejera delegada de General Motors, Mary Barra, asistió al evento en el marco de una recepción que también congregó a dos mega empresarios taiwaneses y coincidió con un alivio arancelario para NYSE:GM.

La información disponible en los reportes actuales no detalla acuerdos adicionales ni fechas específicas para futuras reuniones derivadas de este encuentro entre directores ejecutivos y mandatarios.