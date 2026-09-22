Se debilita el apoyo republicano a la gestión de Trump en la guerra con Irán, según una nueva encuesta de CNN

La gestión del presidente Donald Trump en política exterior registra una caída hasta el 29 por ciento de aprobación, un mínimo reflejado en un sondeo reciente de CNN. En paralelo, una encuesta de Fox News indica que el 71 por ciento de los encuestados considera que la administración carece de un plan para concluir la guerra con Irán.

Esta situación genera repercusiones políticas directas, evidenciadas en el crecimiento de la fractura dentro del Partido Republicano respecto al conflicto. Medios como CNN en Español, Yahoo, Clarín y La Silla Rota documentan cómo este desgaste impacta el respaldo partidario hacia las decisiones del ejecutivo en el frente internacional.

La cobertura actual se centra en la medición de estas cifras y en el debilitamiento del apoyo político interno. La información disponible no detalla las medidas que tomará la administración ni posibles respuestas legislativas ante la división republicana y los resultados de las encuestas.