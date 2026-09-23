Otro país, aliado de Colombia, se incorpora al Escudo de las Américas de Donald Trump

La incorporación de Chile a la iniciativa de seguridad se concreta tras dejar atrás su rol previo de observador, un movimiento comentado por diversos medios como EL PAÍS, BioBioChile, 24horas.cl, El Mostrador, latribuna.com.py, La Tercera y Revista Semana. La decisión cuenta con el respaldo expreso de figuras como Matthei, quien destacó la importancia de compartir información, mientras que Kast abordó públicamente los alcances de la estrategia.

La adhesión de este aliado genera tensiones internas, evidenciadas por el ruido levantado en la comitiva presidencial debido a la asistencia a esta alianza impulsada por Donald Trump.