Otro país, aliado de Colombia, se incorpora al Escudo de las Américas de Donald Trump
Chile se incorpora formalmente al Escudo de las Américas, la alianza impulsada por Donald Trump contra el crimen organizado.
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El resumen
La incorporación de Chile a la iniciativa de seguridad se concreta tras dejar atrás su rol previo de observador, un movimiento comentado por diversos medios como EL PAÍS, BioBioChile, 24horas.cl, El Mostrador, latribuna.com.py, La Tercera y Revista Semana. La decisión cuenta con el respaldo expreso de figuras como Matthei, quien destacó la importancia de compartir información, mientras que Kast abordó públicamente los alcances de la estrategia.
La adhesión de este aliado genera tensiones internas, evidenciadas por el ruido levantado en la comitiva presidencial debido a la asistencia a esta alianza impulsada por Donald Trump.
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Cobertura (18)
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Respuestas rápidas
¿Qué país se sumó al Escudo de las Américas?
Chile se incorporó a la alianza, dejando atrás su rol de observador.
¿Quién impulsa el Escudo de las Américas?
La alianza contra el crimen organizado es impulsada por Donald Trump.
¿Qué reacciones ha generado la adhesión?
Matthei respaldó la decisión señalando que es básico compartir información, mientras que en la comitiva presidencial se levantó ruido por la asistencia.
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