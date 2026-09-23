Peso mexicano se deprecia frente al dólar tras discurso de Donald Trump ante la ONU

17.5 unidades por dólar alcanzó el tipo de cambio durante la peor jornada del peso mexicano en seis meses, de acuerdo con la información difundida por diversos medios financieros. La depreciación de la moneda nacional se da en un contexto marcado por el discurso de Donald Trump ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), además del fortalecimiento global del dólar, la caída en los precios del crudo y las oscilaciones que afectan a las monedas de América Latina.

La cobertura periodística de medios como El Financiero, Fortuna y Poder, El Economista y Yahoo Finanzas destaca también factores internos y externos como las ventas minoristas que sorprendieron a la baja, el posible freno de Estados Unidos a las exportaciones de diésel y la atención puesta en el diálogo entre Estados Unidos y China. Los mercados y analistas financieros mantienen la cautela y la expectativa ante la próxima decisión de política monetaria de Banxico, vigilando de cerca el diferencial de tasas de interés entre Estados Unidos y México, así como el comportamiento de la inflación y niveles clave del par USD/MXN.

La evolución del tipo de cambio dependerá de los próximos anuncios oficiales de política monetaria en México y de las variaciones que continúen registrando los mercados internacionales de divisas y materias primas.