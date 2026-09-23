Peso mexicano se deprecia frente al dólar tras discurso de Donald Trump ante la ONU
El peso mexicano registra su peor jornada en seis meses al alcanzar las 17.5 unidades por dólar tras declaraciones en la ONU.
- Clave informativa: Peso mexicano se deprecia frente al dólar tras discurso de Donald Trump ante la ONU
- Punto central: El peso mexicano registra su peor jornada en seis meses al alcanzar las 17.5 unidades por dólar tras declaraciones en la ONU.
- Métrica de aceleración: Puntuación de velocidad de 21 calculada a partir de 16 fuentes informativas y 21 artículos verificados.
- Pronóstico del radar: Se prevé que la historia mantenga alta atención durante las próximas 24 horas.
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El resumen
17.5 unidades por dólar alcanzó el tipo de cambio durante la peor jornada del peso mexicano en seis meses, de acuerdo con la información difundida por diversos medios financieros. La depreciación de la moneda nacional se da en un contexto marcado por el discurso de Donald Trump ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), además del fortalecimiento global del dólar, la caída en los precios del crudo y las oscilaciones que afectan a las monedas de América Latina.
La cobertura periodística de medios como El Financiero, Fortuna y Poder, El Economista y Yahoo Finanzas destaca también factores internos y externos como las ventas minoristas que sorprendieron a la baja, el posible freno de Estados Unidos a las exportaciones de diésel y la atención puesta en el diálogo entre Estados Unidos y China. Los mercados y analistas financieros mantienen la cautela y la expectativa ante la próxima decisión de política monetaria de Banxico, vigilando de cerca el diferencial de tasas de interés entre Estados Unidos y México, así como el comportamiento de la inflación y niveles clave del par USD/MXN.
La evolución del tipo de cambio dependerá de los próximos anuncios oficiales de política monetaria en México y de las variaciones que continúen registrando los mercados internacionales de divisas y materias primas.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 1 h.
Respuestas rápidas
¿A qué nivel llegó el tipo de cambio del peso mexicano?
El peso alcanzó las 17.5 unidades por dólar en su peor jornada en seis meses.
¿Qué factores impulsaron la depreciación del peso?
Las coberturas señalan el discurso de Donald Trump ante la ONU, el fortalecimiento global del dólar, la caída en los precios del crudo, la cautela ante Banxico y datos de ventas minoristas.
¿Qué evento financiero vigilan de cerca los mercados?
Los mercados están atentos a la próxima decisión de política monetaria de Banxico y al diferencial de tasas de interés con Estados Unidos.
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