Concacaf: USA amarga a Costa Rica con su peor maldición en el premundial Sub-20

Estados Unidos se convirtió en el primer finalista del Campeonato Sub-20 de la Concacaf tras derrotar por 2-0 a Costa Rica en las semifinales, según detallan medios como AP News y el sitio oficial de la Concacaf. La victoria estadounidense se concretó mediante las anotaciones de Ramos y Applewhite, consolidando el pase del equipo a la instancia definitiva del torneo regional y generando repercusiones sobre el panorama de la eliminatoria.

Los reportes señalan además que este resultado de Estados Unidos acerca a México hacia los Juegos Olímpicos, quedando a la espera de que un triunfo del Tri selle de manera definitiva su boleto.