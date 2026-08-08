Concacaf: USA amarga a Costa Rica con su peor maldición en el premundial Sub-20
La selección de Estados Unidos venció a Costa Rica y avanzó a la final del Premundial Sub-20 de la Concacaf.
El resumen
Estados Unidos se convirtió en el primer finalista del Campeonato Sub-20 de la Concacaf tras derrotar por 2-0 a Costa Rica en las semifinales, según detallan medios como AP News y el sitio oficial de la Concacaf. La victoria estadounidense se concretó mediante las anotaciones de Ramos y Applewhite, consolidando el pase del equipo a la instancia definitiva del torneo regional y generando repercusiones sobre el panorama de la eliminatoria.
Los reportes señalan además que este resultado de Estados Unidos acerca a México hacia los Juegos Olímpicos, quedando a la espera de que un triunfo del Tri selle de manera definitiva su boleto.
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Cobertura (5)
- Estados Unidos acerca a México a los Juegos Olímpicos; un triunfo del Tri sellaría el boleto Récord · hace 13 h
- ¿Cómo quedó Costa Rica - Estados Unidos? Cronología, goles y marcador de las semifinales, Premundial Concacaf 2026 Diario AS · hace 13 h
- Ramos y Applewhite envían a Estados Unidos a la Final del Campeonato Sub-20 Concacaf | Official Website · hace 13 h
- EEUU vence 2-0 a Costa Rica y se convierte en 1er finalista del Premundial Sub-20 AP News · hace 13 h
- Concacaf: USA amarga a Costa Rica con su peor maldición en el premundial Sub-20 Diez.HN · hace 13 h
Respuestas rápidas
¿Quiénes anotaron los goles en el partido?
Los goles que dieron la victoria a Estados Unidos fueron anotados por Ramos y Applewhite.
¿Contra quién jugó Estados Unidos la semifinal?
Estados Unidos jugó y venció a la selección de Costa Rica.
¿Qué implicaciones tiene el resultado para México?
El triunfo de Estados Unidos acerca a México a los Juegos Olímpicos, a la espera de que un triunfo del Tri sella su boleto.
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