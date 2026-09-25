Lupillo Rivera sorprende al abandonar Top Chef VIP: ¿qué pasó?

La reciente y sorpresiva renuncia de Lupillo Rivera a Top Chef VIP 5 ha generado gran impacto entre los seguidores del programa. La extrema decisión del participante sacudió la competencia culinaria de Telemundo, marcando un momento de tensión en la transmisión.

Los reportes de medios como Telemundo Atlanta, El Nuevo Día, Telemundo Nueva Inglaterra, laopinion.com y Dallas News detallan que la salida del cantante ocurrió de manera inesperada. Las publicaciones también señalan otros incidentes dentro del programa, como la atención médica brindada a Guty en ambulancia.

La cobertura actual se centra en esclarecer los motivos exactos detrás de la renuncia de Rivera. Las publicaciones plantean interrogantes sobre el futuro del reality show tras estos acontecimientos en la cocina.