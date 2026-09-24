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Yolanda Andrade regresa a la televisión y conmueve con mensaje en vivo: “Me voy a morir”

Yolanda Andrade reaparece en la televisión y conmueve al hablar de su diagnóstico de salud.

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Respuestas rápidas

¿Dónde ocurrió la reaparición de Yolanda Andrade?

Su regreso a la pantalla chica se dio en el programa Montse & Joe.

¿Qué declaró Yolanda Andrade durante el programa?

Abordó su diagnóstico de salud y pronunció la frase "me voy a morir", según indican las coberturas.

¿Quién reaccionó a las declaraciones de Yolanda Andrade?

Sus amigas y compañeras de programa, entre ellas Montserrat Oliver, reaccionaron durante la emisión en vivo.

El resumen

Yolanda Andrade ha regresado a la pantalla chica en la emisión de Montse &amp; Joe, un retorno que ha generado atención mediática inmediata debido a las declaraciones que emitió al aire durante el programa. Su reaparición marca un momento clave en la cobertura de entretenimiento actual.

Durante su intervención en vivo, la conductora abordó su estado de salud actual al pronunciar comentarios sobre su diagnóstico y la frase &quot;me voy a morir&quot;, lo cual generó reacciones inmediatas por parte de sus compañeras, incluyendo a Montserrat Oliver, según reportan medios como Excélsior, Infobae, TVNotas, El Heraldo de México y El Clarinete. La cobertura actual se limita a registrar las declaraciones emitidas durante la transmisión en vivo y las reacciones en el set, sin que los reportes detallen información adicional sobre su evolución médica futura o los próximos pasos en su carrera televisiva.

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