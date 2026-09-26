Shakira rescata las palabras de Isabel Allende en su concierto de Madrid: «Las mujeres juntas somos invenci...

La artista Shakira genera atención mediática en Madrid mediante una serie de conciertos que han motivado estimaciones sobre sus ganancias económicas, comparadas con la posible compra de pisos en Baleares según publicaciones como El Periódico. La cobertura mediática, que incluye a medios como Metalocus, Bankinter, timeout.es, MiRedVista.co y OkDiario, destaca diversos aspectos asociados a los recitales.

Entre ellos figuran el diseño del Parque Macondo a cargo de BIG para la Residencia Shakira, los efectos económicos analizados por Bankinter, la apertura de una tienda de merchandising en el centro de Madrid, la presencia de referencias a Colombia, Barranquilla y su Carnaval, y el uso de frases de Isabel Allende durante sus presentaciones. Los seguidores de la cantante y los sectores económicos y comerciales de Madrid continúan atentos al desarrollo de estos eventos y sus repercusiones en la capital española, mientras que los reportes no especifican fechas adicionales para el cierre de estas actividades.