Shakira recorre junto al filántropo Howard Buffett varios colegios de Quibdó tras el terremoto
Shakira y el filántropo Howard Buffett recorren colegios en Quibdó para anunciar un plan de ayuda tras el sismo.
Respuestas rápidas
¿Quién acompaña a Shakira en su visita al Chocó?
El filantropo Howard Buffett.
¿Qué cantidad de dinero se consiguió para las escuelas?
Un millón de dólares según la cobertura.
¿A qué lugar llegaron tras el terremoto?
A Quibdó, en el departamento del Chocó.
El resumen
La cobertura de medios como Noticias Caracol, Bloomberg Línea, Vanitatis, Revista Semana y elheraldo.co detalla que la cantante interrumpió sus vacaciones para trasladarse a la zona más afectada y que consiguió un millón de dólares destinados a la reconstrucción de las escuelas locales. Los reportes actuales no especifican el cronograma exacto para el inicio de las obras de reconstrucción ni los detalles operativos completos del plan de ayuda anunciado por ambos personajes en el territorio damnificado.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: afirmaciones sin respaldo eliminadas (67% respaldado) Actualizado hace 48 min.
Cobertura (8)
- ¿Quién es Howard Buffett, el multimillonario estadounidense que llegó con Shakira a Quibdó para recorrer las zonas afectadas? elheraldo.co · hace 4 h
- Shakira anuncia US$1,25 millones para reconstruir escuelas afectadas por el sismo en Chocó El Colombiano · hace 4 h
- Shakira reconstruirá la universidad y diez colegios afectados por el terremoto en Chocó Yahoo en Español Vida y Estilo · hace 4 h
- Shakira consiguió un millón de dólares para reconstruir las escuelas del Chocó tras terremoto Noticias Caracol · hace 4 h
- Shakira y Howard Buffett recorren zonas afectadas por el sismo en Colombia y anuncian plan ayuda Bloomberg Línea · hace 4 h
- Shakira interrumpe sus vacaciones por una buena causa: viaja al Chocó, la zona más afectada por el terremoto de Colombia Vanitatis · hace 4 h
- Video | Shakira aterrizó en Quibdó y ya recorre las zonas más afectadas por el terremoto: así ayudará a los damnificados Revista Semana · hace 4 h
- Shakira recorre junto al filántropo Howard Buffett varios colegios de Quibdó tras el terremoto elheraldo.co · hace 4 h
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