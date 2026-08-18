Shakira recorre junto al filántropo Howard Buffett varios colegios de Quibdó tras el terremoto

La cobertura de medios como Noticias Caracol, Bloomberg Línea, Vanitatis, Revista Semana y elheraldo.co detalla que la cantante interrumpió sus vacaciones para trasladarse a la zona más afectada y que consiguió un millón de dólares destinados a la reconstrucción de las escuelas locales. Los reportes actuales no especifican el cronograma exacto para el inicio de las obras de reconstrucción ni los detalles operativos completos del plan de ayuda anunciado por ambos personajes en el territorio damnificado.