La consecuencia directa de este veredicto es una crisis institucional en la Liga Premier, marcada por la confirmación de que el club infló sus cuentas en más de 900 millones de libras esterlinas. La decisión llega tras un largo proceso de investigación que involucra más de un centenar de acusaciones por incumplimiento financiero.

Para llegar a este resultado, la cobertura destaca que Roberto Mancini pareció admitir haber tenido un 'doble contrato' durante su etapa como director técnico del Manchester City. Medios como AP News, chicagotribune.com y ESPN Deportes han reportado la confirmación oficial de la culpabilidad por parte de la liga, mientras que Bloomberg ha detallado la magnitud monetaria de las cuentas infladas.

En el plano de las reacciones, las coberturas señalan que Pochettino lamentó la falta de 'justicia deportiva' para el Tottenham debido a esta investigación. La información disponible no detalla aún las sanciones específicas que enfrentará la institución tras el fallo definitivo.