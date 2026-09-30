Estados Unidos vs Chile en vivo hoy: resultado y goles de USA en partido amistoso 2026, en directo
La selección de Estados Unidos derrotó a Chile en un partido amistoso marcado por un tenso final y múltiples goles.
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El resumen
Estados Unidos se impuso ante Chile en un encuentro amistoso disputado en Misuri que finalizó con un marcador de 4 a 2 a favor de los locales. La cobertura de diversos medios confirma la victoria estadounidense tras un desarrollo de acciones que incluyó momentos de alta tensión al cierre del partido. El encuentro dejó anotaciones por parte de Richards, Hall, Albert y Berhalter para el conjunto estadounidense. Por el lado chileno, las coberturas destacan los goles de Diego Ulloa y un error de Chris Brady que permitió el empate parcial durante el desarrollo del compromiso.
A pesar de la derrota, la cobertura periodística señala que Chile mostró pasajes de buen fútbol e ilusión en su planteamiento. Sin embargo, el resultado adverso provocó diversas reacciones en el entorno deportivo, incluyendo memes dirigidos hacia Nico Córdova y sus métricas. Medios como AP News, Diario AS, BioBioChile y Yahoo han documentado el desarrollo de este duelo preparatorio. La atención se ha centrado tanto en el rendimiento de los jóvenes jugadores como en las impresiones que deja la era dirigida por Pochettino en el equipo estadounidense.
La cobertura actual no especifica la fecha ni los detalles de próximos encuentros oficiales o amistosos para ambas selecciones tras este compromiso. Los reportes se limitan a consignar el resultado final, los goleadores y las repercusiones del partido disputado en territorio estadounidense.
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Cobertura (13)
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Respuestas rápidas
¿Cuál fue el resultado del partido amistoso entre Estados Unidos y Chile?
Estados Unidos derrotó a Chile con un marcador de 4 a 2.
Quiénes anotaron los goles para el equipo de Estados Unidos?
Los goles de Estados Unidos fueron anotados por Richards, Hall, Albert y Berhalter.
¿Qué aspectos del partido destacaron los medios tras el encuentro?
La cobertura destacó el buen fútbol inicial de Chile, los goles de Diego Ulloa, un error del arquero Chris Brady y un final tenso en el partido.
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