Manchester City, culpable de la mayoría de los cargos por infracciones financieras de la Premier League, según reportes

El Manchester City ha sido declarado culpable de múltiples infracciones financieras en la Premier League, según trasciende en la cobertura actual.

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Esta historia apareció primero en la cobertura en 🇩🇪 Aleman — 44 minutos antes de que Tiempo Antena la detectara en las noticias en Espanol.

🇪🇸 Espanol 25 sept, 16:09 UTC 🇩🇪 Aleman 25 sept, 15:25 UTC · Spiegel 🇬🇧 Ingles 25 sept, 15:47 UTC · The New York Times

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