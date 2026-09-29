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Muere actor de la serie “Saved by the Bell”

A los 75 años fallece Dennis Haskins, recordado por dar vida al director Belding en la serie de televisión 'Saved by the Bell'.

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  • Clave informativa: Muere actor de la serie “Saved by the Bell”
  • Punto central: A los 75 años fallece Dennis Haskins, recordado por dar vida al director Belding en la serie de televisión 'Saved by the Bell'.
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Respuestas rápidas

¿Quién era Dennis Haskins?

Fue un actor recordado por interpretar al director Belding en la serie de televisión 'Saved by the Bell'.

¿A qué edad falleció el actor?

Falleció a los 75 años, según indican los reportes de la cobertura.

¿Qué detalles se conocen sobre la causa de su muerte?

Las coberturas actuales no especifican las causas del fallecimiento del actor.

🌍 Propagación entre idiomas

Tiempo Antena detectó esta historia en 4 ediciones lingüísticas de las noticias del mundo.

🇪🇸 Espanol 29 sept, 12:09 UTC
🇬🇧 Ingles 29 sept, 07:30 UTC · The New York Times
🇩🇪 Aleman 29 sept, 08:17 UTC · n-tv.de
🇫🇷 Frances 29 sept, 08:49 UTC · Le Parisien

Detectado al cruzar nombres propios y cifras que sobreviven a la traducción. Las horas reflejan cuándo se indexó por primera vez la cobertura de cada edición.

El resumen

A los 75 años se ha confirmado la muerte del actor Dennis Haskins, quien alcanzó reconocimiento internacional por interpretar al director Belding en la popular serie adolescente &#039;Saved by the Bell&#039;, también conocida como &#039;Salvados por la campana&#039;. La noticia ha sido difundida de manera amplia por diversos medios internacionales y plataformas digitales como Facebook, Claro Sports, El Nacional.cat, MARCA y Primera Hora, resaltando la trayectoria del intérprete y su icónico rol dentro de la producción televisiva juvenil, además de señalarse en algunas coberturas como el segundo fallecimiento registrado entre el elenco de dicha serie.

Los reportes actuales se limitan a confirmar el deceso del actor a su edad referida, sin que las fuentes informativas disponibles hasta el momento detallen las causas específicas de su muerte ni los arreglos funerarios posteriores.

Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 59 min.

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Dennis Haskins Saved by the Bell Salvados por la campana Entretenimiento Fallecimientos

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