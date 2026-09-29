Muere actor de la serie “Saved by the Bell”
A los 75 años fallece Dennis Haskins, recordado por dar vida al director Belding en la serie de televisión 'Saved by the Bell'.
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Respuestas rápidas
¿Quién era Dennis Haskins?
Fue un actor recordado por interpretar al director Belding en la serie de televisión 'Saved by the Bell'.
¿A qué edad falleció el actor?
Falleció a los 75 años, según indican los reportes de la cobertura.
¿Qué detalles se conocen sobre la causa de su muerte?
Las coberturas actuales no especifican las causas del fallecimiento del actor.
🌍 Propagación entre idiomas
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El resumen
A los 75 años se ha confirmado la muerte del actor Dennis Haskins, quien alcanzó reconocimiento internacional por interpretar al director Belding en la popular serie adolescente 'Saved by the Bell', también conocida como 'Salvados por la campana'. La noticia ha sido difundida de manera amplia por diversos medios internacionales y plataformas digitales como Facebook, Claro Sports, El Nacional.cat, MARCA y Primera Hora, resaltando la trayectoria del intérprete y su icónico rol dentro de la producción televisiva juvenil, además de señalarse en algunas coberturas como el segundo fallecimiento registrado entre el elenco de dicha serie.
Los reportes actuales se limitan a confirmar el deceso del actor a su edad referida, sin que las fuentes informativas disponibles hasta el momento detallen las causas específicas de su muerte ni los arreglos funerarios posteriores.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 59 min.
Cobertura (7)
- Muere Dennis Haskins, el actor que dio vida al director Belding en 'Salvados por la Campana', a los 75 años Telecinco · hace 2 h
- Adiós al señor Belding: el actor Dennis Haskins, de ‘Salvado por la campana’, falleció a los 75 años El Universo · hace 2 h
- 🕊️ Fallece Dennis Haskins, actor de ‘Salvados por la campana’ que dio vida al director Belding https://mile.io/4xLUofD facebook.com · hace 2 h
- Muere Dennis Haskins a los 75 años, el recordado director Belding de ‘Saved by the Bell’ Claro Sports · hace 2 h
- Tragedia en una serie adolescente: segundo muerto en "Salvados por la campana" El Nacional.cat · hace 2 h
- Muere el actor Dennis Haskins, el señor Belding de la serie 'Salvados por la Campana' MARCA · hace 2 h
- Muere actor de la serie “Saved by the Bell” Primera Hora · hace 2 h
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