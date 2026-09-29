Muere actor de la serie “Saved by the Bell”

A los 75 años se ha confirmado la muerte del actor Dennis Haskins, quien alcanzó reconocimiento internacional por interpretar al director Belding en la popular serie adolescente 'Saved by the Bell', también conocida como 'Salvados por la campana'. La noticia ha sido difundida de manera amplia por diversos medios internacionales y plataformas digitales como Facebook, Claro Sports, El Nacional.cat, MARCA y Primera Hora, resaltando la trayectoria del intérprete y su icónico rol dentro de la producción televisiva juvenil, además de señalarse en algunas coberturas como el segundo fallecimiento registrado entre el elenco de dicha serie.

Los reportes actuales se limitan a confirmar el deceso del actor a su edad referida, sin que las fuentes informativas disponibles hasta el momento detallen las causas específicas de su muerte ni los arreglos funerarios posteriores.