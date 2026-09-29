Peruano murió al caer de un tercer piso en Medellín a pesar del esfuerzo de sus vecinos por salvarle la vida; investigan si fue un homicidio
Un ciudadano peruano murió tras caer de un tercer piso en Medellín durante una pelea.
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El resumen
Un ciudadano peruano radicado en Medellín murió tras caer desde un tercer piso ubicado en el sector de Santa Mónica, a pesar del esfuerzo de los vecinos por salvarle la vida. La caída ocurrió en el marco de una discusión y pelea previa con su pareja sentimental.
Medios como El Tiempo, Infobae, Qhubo Medellín, Yahoo y Revista Semana informan sobre el suceso y detallan que las autoridades investigan el caso para esclarecer si se trató de un homicidio tras la pelea con su novia. La investigación oficial continúa en curso para determinar las responsabilidades y circunstancias exactas que rodearon la muerte del ciudadano peruano en la capital antioqueña.
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Cobertura (5)
- Peruano radicado en Medellín murió tras caer de un tercer piso en el marco de una pelea con su pareja sentimental El Tiempo · hace 4 h
- Ciudadano peruano murió tras caer de un edificio en Medellín: habría protagonizado pelea con su pareja minutos antes Infobae · hace 4 h
- Peruano murió tras caer de tercer piso en pelea con su novia Qhubo Medellín · hace 4 h
- Investigan muerte de peruano, quien cayó desde un tercer piso tras discusión con su pareja en Santa Mónica, Medellín Yahoo · hace 4 h
- Peruano murió al caer de un tercer piso en Medellín a pesar del esfuerzo de sus vecinos por salvarle la vida; investigan si fue un homicidio Revista Semana · hace 4 h
Respuestas rápidas
¿Dónde ocurrió el incidente?
El suceso tuvo lugar en un tercer piso en Medellín, específicamente en el sector de Santa Mónica.
¿Quiénes informan sobre el caso?
La cobertura incluye a medios como El Tiempo, Infobae, Qhubo Medellín, Yahoo y Revista Semana.
¿Qué investigan las autoridades?
Las autoridades investigan si la muerte tras la caída constituye un homicidio, en el contexto de una pelea previa con su pareja.
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