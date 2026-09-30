Cachorros-Padres: Todo lo que debes saber sobre el Juego 1 (10 p.m. ET)

Los Padres de San Diego derrotaron 8-0 a los Cachorros de Chicago en el Juego 1 de la serie de comodines de los playoffs de la MLB, de acuerdo con la cobertura de medios como el Chicago Tribune y MLB.com. El encuentro incluyó un jonrón de Tatis y una destacada actuación en el montículo de King, mientras que la afición local respaldó al equipo en Petco Park.

La cobertura detalla los movimientos previos en los rosters de ambas novenas, incluyendo la inclusión de Joe Musgrove en la lista de los Padres a pesar de no lanzar desde 2024, y el anuncio oficial del roster de los Cachorros. Asimismo, diversos medios como ESPN Deportes y Telemundo San Diego difundieron las alineaciones iniciales y las opciones de transmisión para los seguidores.

Los Cachorros buscan ajustar su estrategia de cara a los próximos encuentros de la serie de comodines para revertir el marcador adverso ante los Padres.