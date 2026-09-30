Cachorros-Padres: Todo lo que debes saber sobre el Juego 1 (10 p.m. ET)
Los Padres de San Diego vencieron 8-0 a los Cachorros de Chicago en el inicio de la serie de comodines.
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El resumen
Los Padres de San Diego derrotaron 8-0 a los Cachorros de Chicago en el Juego 1 de la serie de comodines de los playoffs de la MLB, de acuerdo con la cobertura de medios como el Chicago Tribune y MLB.com. El encuentro incluyó un jonrón de Tatis y una destacada actuación en el montículo de King, mientras que la afición local respaldó al equipo en Petco Park.
La cobertura detalla los movimientos previos en los rosters de ambas novenas, incluyendo la inclusión de Joe Musgrove en la lista de los Padres a pesar de no lanzar desde 2024, y el anuncio oficial del roster de los Cachorros. Asimismo, diversos medios como ESPN Deportes y Telemundo San Diego difundieron las alineaciones iniciales y las opciones de transmisión para los seguidores.
Los Cachorros buscan ajustar su estrategia de cara a los próximos encuentros de la serie de comodines para revertir el marcador adverso ante los Padres.
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Cobertura (7)
- Los Padres esperan aprovechar la energía de su ruidosa afición al recibir a los Cachorros AP News · hace 6 h
- ¡Fiesta en Petco! King y los cañones de Padres arrasan en el Juego 1 MLB.com · hace 6 h
- Padres aplastan 8-0 a Cachorros en el inicio de comodines con jonrón de Tatis y joya de King Chicago Tribune · hace 6 h
- Joe Musgrove integra el roster de la serie de comodines de Padres pese a no lanzar desde 2024 San Antonio Express-News · hace 6 h
- Cómo ver la serie de Wild Card de playoffs de Padres vs Cubs Telemundo San Diego · hace 6 h
- MLB Playoffs 2026: Lineups de Cubs vs Padres en J1 de Comodines ESPN Deportes · hace 6 h
- Cachorros anuncian su roster para la Serie del Comodín ante Padres MLB.com · hace 6 h
Respuestas rápidas
¿Cuál fue el resultado del Juego 1 entre Cachorros y Padres?
Los Padres de San Diego aplastaron 8-0 a los Cachorros de Chicago en el inicio de la serie de comodines.
¿Qué jugadores destacaron en el primer encuentro?
La cobertura resalta el jonrón de Tatis y la actuación de King, además de la presencia de Joe Musgrove en el roster de los Padres.
¿Dónde se llevó a cabo el Juego 1?
El partido se disputó en Petco Park, con la participación de la afición de los Padres.
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