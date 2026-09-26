Filis vuelven a quedarse en blanco y se aprieta la carrera por el Comodín de la Liga Nacional

La derrota por blanqueo en el primer partido de la última serie de la temporada regular impidió que los Filis asegurasen su boleto en su tercer intento consecutivo. Freddy Peralta y el equipo de Tampa Bay concretaron el marcador de dos a cero que frenó las aspiraciones inmediatas del conjunto de Filadelfia en el terreno de juego.

Este resultado adverso deja a los Filis en una situación de mayor presión de cara a los siguientes compromisos, manteniendo en vilo su clasificación directa en la recta final del calendario regular. La cobertura de medios como MLB.com, Fox News, Diario Libre, apnews.com y el San Antonio Express-News registra cómo este revés mantiene abierta la disputa por los puestos de postemporada en el circuito.