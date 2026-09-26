Filis vuelven a quedarse en blanco y se aprieta la carrera por el Comodín de la Liga Nacional
Los Filis cayeron 2-0 ante los Rays, postergando su pase a los playoffs y apretando la lucha por el Comodín de la Liga Nacional.
- Clave informativa: Filis vuelven a quedarse en blanco y se aprieta la carrera por el Comodín de la Liga Nacional
- Punto central: Los Filis cayeron 2-0 ante los Rays, postergando su pase a los playoffs y apretando la lucha por el Comodín de la Liga Nacional.
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El resumen
La derrota por blanqueo en el primer partido de la última serie de la temporada regular impidió que los Filis asegurasen su boleto en su tercer intento consecutivo. Freddy Peralta y el equipo de Tampa Bay concretaron el marcador de dos a cero que frenó las aspiraciones inmediatas del conjunto de Filadelfia en el terreno de juego.
Este resultado adverso deja a los Filis en una situación de mayor presión de cara a los siguientes compromisos, manteniendo en vilo su clasificación directa en la recta final del calendario regular. La cobertura de medios como MLB.com, Fox News, Diario Libre, apnews.com y el San Antonio Express-News registra cómo este revés mantiene abierta la disputa por los puestos de postemporada en el circuito.
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Cobertura (5)
- Tampa Bay vence 2-0 a Filadelfia y evita su tercer intento seguido de asegurar comodín San Antonio Express-News · hace 7 h
- Freddy Peralta y los Rays postergan la clasificación de Filadelfia Diario Libre · hace 7 h
- Los Phillies caen por blanqueo ante los Rays en el primer partido de la última serie de la temporada regular, lo que pone en la cuerda floja sus esperanzas de llegar a los playoffs Fox News · hace 7 h
- Tampa Bay vence 2-0 a Filadelfia y evita su tercer intento seguido de asegurar comodín apnews.com · hace 7 h
- Filis vuelven a quedarse en blanco y se aprieta la carrera por el Comodín de la Liga Nacional MLB.com · hace 7 h
Respuestas rápidas
¿Cuál fue el resultado del partido?
Tampa Bay venció 2-0 a Filadelfia.
¿Qué implicación tuvo el encuentro para los Filis?
El equipo no pudo asegurar su pase a los playoffs en su tercer intento consecutivo y la carrera por el Comodín de la Liga Nacional se apretó.
¿En qué momento de la temporada ocurrió?
Ocurrió en el primer partido de la última serie de la temporada regular.
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