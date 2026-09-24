Los fanáticos y seguidores de los Blue Jays y del béisbol enfrentan la polémica generada por las recientes declaraciones de Vladimir Guerrero Jr., quien se encuentra en el centro de atención tras asegurar que su millonario acuerdo económico se basó en su rendimiento pasado y no en sus resultados futuros. La situación escaló luego de que diversos medios deportivos señalaran que el pelotero vivió su peor campaña mientras percibía los beneficios de su contrato.

La cobertura de portales como Mediotiempo, Meridiano.net, Fox News, ESPN Deportes y MLB.com documenta cómo el deportista ha tenido que aclarar públicamente sus palabras ante las críticas por el bajo rendimiento mostrado en el terreno de juego durante el periodo cubierto. Los reportes actuales establecen que Guerrero ha reafirmado su postura sobre la extensión de su contrato a pesar de la controversia.

Las publicaciones no detallan las futuras decisiones de la organización respecto al jugador ni especifican medidas adicionales sobre su estatus en el equipo.