Google lanzó Gemini 4 Argon, el nuevo motor de IA pensado para programadores y para la ciberdefensa

Los datos iniciales muestran que el modelo presenta sólidos resultados en las pruebas de referencia y marca el regreso de la compañía a la vanguardia de los grandes modelos de lenguaje. Tras este anuncio, las acciones de Alphabet registraron movimientos bursátiles diversos en los mercados, con reportes que señalaron tanto incrementos en su cotización como caídas ligadas a discusiones financieras.

Paralelamente, la cobertura de medios como France 24 y Yahoo Finanzas destacó que Google decidió restringir el acceso inicial al nuevo software debido a precauciones de seguridad, otorgando prioridad primero a socios especializados. En el plano interno, la información difundida por MarketScreener España señala que algunos empleados de la corporación han cuestionado la rentabilidad de esta nueva tecnología a pesar de su rendimiento técnico superior en los benchmarks.

Actualmente, el motor se encuentra disponible de forma limitada para sectores específicos de ciberseguridad, mientras la cobertura no detalla fechas futuras para su apertura masiva al público general ni los términos económicos definitivos de su comercialización.