Anthropic advierte que su propia IA podría representar un riesgo para la humanidad

Esta advertencia sobre el avance tecnológico surge en paralelo con la divulgación de datos financieros y operativos de la compañía. Los registros difundidos detallan los ingresos correspondientes a 2025, las pérdidas financieras y un plan de gasto que asciende a 518 mil millones de dólares.

Medios como Infobae, El Nuevo Herald, Yahoo Finanzas, es.qz.com, France 24 y primerahora.com han dado cobertura a estos anuncios. La cobertura periodística también registra un impacto directo en los mercados bursátiles, donde las acciones europeas de chips experimentaron un incremento impulsado por las perspectivas de gasto anunciadas por Anthropic, coexistiendo la alerta existencial con el crecimiento financiero.