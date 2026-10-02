Costa Rica y Nicaragua son eliminadas de la Liga de Naciones: esta es la razón

La cobertura inicial estableció que la victoria de Curazao dejó a la selección de Costa Rica sin oportunidad de clasificar en el torneo y al borde del descenso, un desenlace calificado por algunos medios como un papelón que se concretó antes de disputar el encuentro contra Nicaragua. A medida que avanzaba la cobertura hacia la madrugada del 2 de octubre, portales como ESPN Deportes y LaPrensa.hn detallaron que la eliminación afectó tanto a Costa Rica como a Nicaragua dentro del Grupo A.

Paralelamente, la Confederación informó sobre la primera victoria de Costa Rica en dicho grupo, mientras que otros análisis señalaron que los cambios en el mapa del fútbol de la región responden a una modificación en la dinámica competitiva de la zona caribeña. En cuanto a las divergencias en la cobertura, algunos espacios informativos centraron sus titulares en la eliminación directa y el riesgo inminente de descenso para el combinado costarricense, en contraste con reportes oficiales que destacaron de manera específica los marcadores y el rendimiento de los partidos disputados en esta fase del torneo de la CONCACAF.

Actualmente, la situación del Grupo A muestra a Costa Rica eliminada de la contienda principal y con pendientes sobre su descenso, mientras que la cobertura no especifica todavía los detalles definitivos de cómo se resolverán los puestos restantes ni los cruces subsecuentes de los equipos mundialistas y caribeños en esta edición de la Liga de Naciones.