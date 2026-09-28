Jeaustin Campos toma ventaja para suplir al técnico Bocha Batista en Costa Rica
Costa Rica destituye a su seleccionador Bocha Batista y nombra a Bryan Ruiz como interino de emergencia.
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Cobertura (8)
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- Jeaustin Campos toma ventaja para suplir al técnico Bocha Batista en Costa Rica Diez.HN · hace 5 h
El resumen
La situación de la selección de Costa Rica dio un giro drástico cuando el director técnico Bocha Batista fue destituido de su cargo. La salida se concretó tras una derrota ante Haití y en la antesala de un duelo decisivo frente a Nicaragua. Previamente a su despido, el estratega había declarado confiar en su trabajo y en el grupo, además de asegurar que se mantenia entero a pesar de las cifras sobre su rendimiento deportivo reflejadas en la cobertura.
Ante la urgencia generada por la destitución y el inminente compromiso contra Nicaragua, la estructura técnica experimentó modificaciones inmediatas. Los reportes de medios como apnews.com y ESPN Deportes confirmaron que Bryan Ruiz, quien antes fungía como capitán, asumió el banquillo de la Tricolor en calidad de director técnico interino. En este escenario de transición, la cobertura señala nuevos movimientos en el entorno del combinado nacional.
De acuerdo con Diez.HN, el timonel Jeaustin Campos ha tomado ventaja para suplir de forma definitiva al estratega destituido Bocha Batista al frente del equipo costarricense.
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Respuestas rápidas
¿Quién fue destituido como seleccionador de Costa Rica?
Bocha Batista fue destituido del cargo de director técnico de la selección.
¿Quién asume el banquillo de manera interina?
Bryan Ruiz asumió la dirección técnica de la Tricolor como entrenador interino.
¿Quién encabeza las opciones para tomar el puesto de manera permanente?
Jeaustin Campos tomó ventaja para suplir al técnico en Costa Rica, según la información disponible.
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