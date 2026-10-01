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Concacaf habilita a Dereck Moncada tras apelar su tarjeta roja

Dereck Moncada jugará contra Martinica tras la decisión de la Concacaf de habilitarlo.

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El resumen

Dereck Moncada podrá estar presente en el encuentro contra Martinica luego de que la Concacaf aceptara la apelación presentada por la Federación de Fútbol de Honduras (FFH). Esta medida revierte la sanción inicial y permite al jugador participar en el próximo compromiso.

La controversia se originó cuando el árbitro costarricense Juan Gabriel Calderón expulsó a Moncada, una decisión que generó duras críticas y malestar en Honduras debido a lo que los reportes califican como un error arbitral. Ante esta situación, la FFH interpuso una protesta formal ante el organismo regional para revertir la tarjeta roja.

Tras la resolución de la Concacaf, la atención se centra ahora en las consecuencias disciplinarias o evaluativas que recaerán sobre el silbante tras el fallo adverso en su actuación. Los reportes periodísticos aún no detallan cuáles serán las medidas específicas que enfrentará el árbitro tras este suceso.

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Respuestas rápidas

¿Quién habilitó a Dereck Moncada?

La Concacaf habilitó al jugador tras una apelación.

¿Quién presentó la protesta formal?

La Federación de Fútbol de Honduras (FFH) presentó la protesta ante la Concacaf.

¿Contra qué selección podrá jugar Dereck Moncada?

Estará disponible para jugar contra Martinica.

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Dereck Moncada Concacaf FFH Juan Gabriel Calderón Martinica Honduras

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