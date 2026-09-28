TiempoAntena Inteligencia de tendencias informativas en vivo
▲ En su punto Deportes

¡Pesadilla tica! Costa Rica cayó ante Haití y queda al borde del abismo en la Nations League

La selección de Costa Rica quedó al borde del abismo en la Nations League tras caer frente a Haití.

5fuentes
5artículos
14velocidad
+0%desde la primera detección
hace 11 hprimera detección
Texto:
⚡ RESUMEN DEL RADAR INFORMATIVO Radar General → Deportes · En su punto
  • Clave informativa: ¡Pesadilla tica! Costa Rica cayó ante Haití y queda al borde del abismo en la Nations League
  • Punto central: La selección de Costa Rica quedó al borde del abismo en la Nations League tras caer frente a Haití.
  • Métrica de aceleración: Puntuación de velocidad de 14 calculada a partir de 5 fuentes informativas y 5 artículos verificados.
Índice de Velocidad: 14 pts Monitoreado a través de 5 fuentes independientes. Compara su aceleración en el radar general.
Abrir Radar en Directo →

Cobertura (5)

El resumen

La cobertura sobre el desempeño de la selección costarricense comenzó con los detalles previos sobre los horarios y las transmisiones a cargo de UNANIMO Deportes y FOX de un encuentro clave por la Concacaf Nations League. A medida que avanzaron las emisiones, medios como ESPN Costa Rica, ESPN Deportes y Diez.HN reportaron la derrota por 3-4 ante Haití, un resultado que deja a la escuadra en una situación crítica y pone en riesgo su clasificación a la Copa Oro y su permanencia en la Liga A.

Tras el revés deportivo, la cobertura enfatiza que el director técnico Batista viaja bajo presión rumbo a Jamaica, mientras que los reportes actuales no especifican decisiones oficiales sobre su continuidad al frente del equipo.

Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 1 h.

Respuestas rápidas

¿Qué resultado obtuvo Costa Rica frente a Haití?

Costa Rica cayó con un marcador de 3-4 ante Haití en el encuentro correspondiente a la Concacaf Nations League.

¿Qué torneos están en riesgo para la selección costarricense?

La derrota pone en riesgo su participación en la Copa Oro y su permanencia en la Liga A.

¿Cuál es el siguiente destino de la selección tras el partido?

La selección viaja a Jamaica con el entrenador Batista bajo presión tras el resultado adverso.

Velocidad

A qué velocidad se propaga la cobertura — medida cada hora por la tasa de artículos × diversidad de fuentes. Cómo funciona →

📊 PULSO DE LA TENDENCIA

¿Mantendrá esta noticia su impacto o decaerá en las próximas 24 horas?

Emite tu voto anónimo para medir el sentimiento de los lectores sobre el ciclo informativo.

Haz clic en cualquier opción para registrar tu evaluación. 810+ respuestas verificadas

Temas

Costa Rica Haití Nations League Copa Oro Concacaf

Tendencias relacionadas

▲ En su punto Deportes

Bautismo de fuego para Zidane

Francia y Bélgica se enfrentan este 28 de septiembre en la Nations League en un duelo marcado por el debut de Zidane.

7 fuentes 7 artículos v 23 hace 9 h
\n \n \n \n \n \n \n