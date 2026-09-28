¡Pesadilla tica! Costa Rica cayó ante Haití y queda al borde del abismo en la Nations League
La selección de Costa Rica quedó al borde del abismo en la Nations League tras caer frente a Haití.
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Cobertura (5)
- Del 3-4 al silencio: La Sele viaja a Jamaica con Batista bajo presión ESPN Costa Rica · hace 11 h
- FOX transmitió la derrota de Costa Rica contra Haití por la Concacaf Nations League Gestión · hace 11 h
- Alineaciones de Haití vs Costa Rica: Horarios y dónde ver UNANIMO Deportes · hace 11 h
- Costa Rica fracasa ante Haití y pone en riesgo Copa Oro y Liga A ESPN Deportes · hace 11 h
- ¡Pesadilla tica! Costa Rica cayó ante Haití y queda al borde del abismo en la Nations League Diez.HN · hace 11 h
El resumen
La cobertura sobre el desempeño de la selección costarricense comenzó con los detalles previos sobre los horarios y las transmisiones a cargo de UNANIMO Deportes y FOX de un encuentro clave por la Concacaf Nations League. A medida que avanzaron las emisiones, medios como ESPN Costa Rica, ESPN Deportes y Diez.HN reportaron la derrota por 3-4 ante Haití, un resultado que deja a la escuadra en una situación crítica y pone en riesgo su clasificación a la Copa Oro y su permanencia en la Liga A.
Tras el revés deportivo, la cobertura enfatiza que el director técnico Batista viaja bajo presión rumbo a Jamaica, mientras que los reportes actuales no especifican decisiones oficiales sobre su continuidad al frente del equipo.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 1 h.
Respuestas rápidas
¿Qué resultado obtuvo Costa Rica frente a Haití?
Costa Rica cayó con un marcador de 3-4 ante Haití en el encuentro correspondiente a la Concacaf Nations League.
¿Qué torneos están en riesgo para la selección costarricense?
La derrota pone en riesgo su participación en la Copa Oro y su permanencia en la Liga A.
¿Cuál es el siguiente destino de la selección tras el partido?
La selección viaja a Jamaica con el entrenador Batista bajo presión tras el resultado adverso.
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