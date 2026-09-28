¡Pesadilla tica! Costa Rica cayó ante Haití y queda al borde del abismo en la Nations League

La cobertura sobre el desempeño de la selección costarricense comenzó con los detalles previos sobre los horarios y las transmisiones a cargo de UNANIMO Deportes y FOX de un encuentro clave por la Concacaf Nations League. A medida que avanzaron las emisiones, medios como ESPN Costa Rica, ESPN Deportes y Diez.HN reportaron la derrota por 3-4 ante Haití, un resultado que deja a la escuadra en una situación crítica y pone en riesgo su clasificación a la Copa Oro y su permanencia en la Liga A.

Tras el revés deportivo, la cobertura enfatiza que el director técnico Batista viaja bajo presión rumbo a Jamaica, mientras que los reportes actuales no especifican decisiones oficiales sobre su continuidad al frente del equipo.