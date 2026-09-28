Curazao destrozó a Nicaragua y la deja agonizando en la Nations League

Diversos medios deportivos, entre ellos Diez.HN, Diario AS, clarosports.com y TN8, cubrieron el desarrollo del encuentro, señalando que el resultado expone las debilidades del combinado nicaragüense tras buscar la recuperación en el torneo. Los detalles sobre las próximas acciones de ambos equipos o las consecuencias exactas en la tabla de posiciones no se especifican en la cobertura actual.