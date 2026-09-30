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Xavi Pascual: "Me he tenido que preparar mentalmente para enfrentarme al Barça"

El FC Barcelona de baloncesto cae ante el Dubai Basketball en un encuentro marcado por las declaraciones de Xavi Pascual.

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  • Clave informativa: Xavi Pascual: "Me he tenido que preparar mentalmente para enfrentarme al Barça"
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Cobertura (6)

El resumen

El FC Barcelona sufrió una derrota por 94-87 frente al Dubai Basketball en un partido donde Xavi Pascual señaló que debió prepararse mentalmente para enfrentarse al club blaugrana. La cobertura de MARCA, SPORT, FC Barcelona, Crónica Global y Eurohoops registra este tropiezo que supone el primer apagón de la denominada &#039;era Sekulic&#039;.

Durante el encuentro, el rendimiento de jugadores como Kevin Punter y Balcerowski resultó insuficiente ante las carencias del equipo en Europa. Por su parte, el técnico Sekulic identificó el segundo cuarto como el momento clave de la derrota, admitiendo que perdieron la compostura y el Dubai los castigó.

Actualmente, la situación refleja los retos inmediatos que afronta la plantilla en competiciones europeas bajo la dirección de Sekulic, mientras las crónicas deportivas analizan el impacto de este resultado adverso en el inicio de la temporada.

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Respuestas rápidas

¿Cuál fue el resultado del partido entre el Dubai Basketball y el FC Barcelona?

El Dubai Basketball se impuso al FC Barcelona con un marcador de 94-87.

¿Qué aspecto señaló Sekulic como el motivo de la derrota?

Sekulic señaló el segundo cuarto, indicando que el equipo perdió la compostura y el Dubai los castigó.

¿Qué declaró Xavi Pascual sobre el enfrentamiento?

Xavi Pascual afirmó que se tuvo que preparar mentalmente para enfrentarse al Barça.

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