El FC Barcelona sufrió una derrota por 94-87 frente al Dubai Basketball en un partido donde Xavi Pascual señaló que debió prepararse mentalmente para enfrentarse al club blaugrana. La cobertura de MARCA, SPORT, FC Barcelona, Crónica Global y Eurohoops registra este tropiezo que supone el primer apagón de la denominada 'era Sekulic'.

Durante el encuentro, el rendimiento de jugadores como Kevin Punter y Balcerowski resultó insuficiente ante las carencias del equipo en Europa. Por su parte, el técnico Sekulic identificó el segundo cuarto como el momento clave de la derrota, admitiendo que perdieron la compostura y el Dubai los castigó.

Actualmente, la situación refleja los retos inmediatos que afronta la plantilla en competiciones europeas bajo la dirección de Sekulic, mientras las crónicas deportivas analizan el impacto de este resultado adverso en el inicio de la temporada.