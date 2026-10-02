Muere a los 34 años Ken Urker, pareja de Gypsy Rose Blanchard, condenada por la muerte de su madre

A la edad de 34 años se ha reportado el fallecimiento de Ken Urker, conocido por su relación con Gypsy Rose Blanchard, quien cumplió condena por el asesinato de su madre. La cobertura de medios como CNN en Español, ABC, BioBioChile, Infobae y Milenio detalla que el deceso del novio y exprometido de Blanchard ha revivido el interés público en la historia que inspiró producciones como la serie 'The Act'.

Entre los detalles difundidos por la cobertura periodística, BioBioChile señala que Blanchard apunta a una sobredosis como posible causa, mientras que otros medios recuerdan el historial y origen de su relación sentimental, desde su noviazgo inicial hasta su compromiso posterior. La información disponible hasta el momento no detalla más aspectos oficiales sobre las circunstancias del fallecimiento, quedando pendiente la confirmación de los datos adicionales por parte de las autoridades o fuentes directas.