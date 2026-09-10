Patrimonio de Yeison Jiménez: Por esta finca, la madre y hermana del cantante habrían denunciado presuntas irregularidades

Según una publicación en Facebook, la madre del cantante habría sido impedida de acceder a su predio en los Llanos Orientales, lo que, según el mismo medio, habría detonó las acciones judiciales. Infobae señaló que este episodio fue el que desató el pleito legal, mientras que Yahoo en Español informó que la familia presentó denuncias por presuntas irregularidades.

El País añadió que la denuncia se centra en la finca en cuestión. Los distintos enfoques crean una ligera divergencia: mientras Facebook subraya la restricción de acceso como catalizador, otros medios resaltan las presuntas irregularidades en la gestión del patrimonio.

Ningún medio ha reportado una resolución judicial, y la situación permanece en proceso, con la familia manteniendo sus denuncias vigentes.