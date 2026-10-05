Fernando Signorini sobre la aparición de un nuevo Messi o Maradona: “Eso es un misterio. Es muy muy complicado. Son milagros de la genética”
Fernando Signorini califica como un "misterio" y un "milagro de la genética" la posibilidad de que surja un nuevo Messi o Maradona.
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El resumen
La posibilidad de encontrar sucesores al nivel de Messi o Maradona es improbable debido a que se trata de fenómenos genéticos extraordinarios. Fernando Signorini, quien trabajó con ambos jugadores, sostiene que la aparición de figuras similares es muy complicada y permanece como un misterio.
El análisis de Signorini, difundido por TyC Sports y El Comercio Perú, se enmarca en sus participaciones en la Feria del Libro de Santiago. En este contexto, el autor diferencia la faceta humana de Diego, quien conmovía y enamoraba, frente a la figura pública de Maradona, a quien describe como un personaje insoportable.
La atención ahora se centra en las historias del lado más íntimo de Maradona presentadas en su obra "Diego desde adentro", según lo detallado por El Liberal y Radio LV11.
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Cobertura (5)
- Fernando Signorini en la Feria del Libro: “Diego conmovía y enamoraba; Maradona era un personaje insoportable” Radio LV11 · hace 5 h
- Fernando Signorini con EL LIBERAL: "Diego desde adentro" y las historias del Maradona más íntimo El Liberal · hace 5 h
- Feria del Libro de Santiago: Picco y Signorini, dos de las actividades destacadas de este sábado Info del Estero · hace 5 h
- Trabajó con Messi y Maradona y aseguró sobre un nuevo Leo o Diego: "Es complicado" TyC Sports · hace 5 h
- Fernando Signorini sobre la aparición de un nuevo Messi o Maradona: “Eso es un misterio. Es muy muy complicado. Son milagros de la genética” El Comercio Perú · hace 5 h
Respuestas rápidas
¿Qué opina Fernando Signorini sobre la aparición de un nuevo Messi o Maradona?
Considera que es un misterio y algo muy complicado, definiéndolos como milagros de la genética.
¿En qué evento se dieron estas declaraciones?
Durante sus actividades en la Feria del Libro de Santiago.
¿Cómo describe Signorini la diferencia entre Diego y Maradona?
Afirma que Diego conmovía y enamoraba, mientras que Maradona era un personaje insoportable.
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