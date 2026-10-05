Fernando Signorini sobre la aparición de un nuevo Messi o Maradona: “Eso es un misterio. Es muy muy complicado. Son milagros de la genética”

La posibilidad de encontrar sucesores al nivel de Messi o Maradona es improbable debido a que se trata de fenómenos genéticos extraordinarios. Fernando Signorini, quien trabajó con ambos jugadores, sostiene que la aparición de figuras similares es muy complicada y permanece como un misterio.

El análisis de Signorini, difundido por TyC Sports y El Comercio Perú, se enmarca en sus participaciones en la Feria del Libro de Santiago. En este contexto, el autor diferencia la faceta humana de Diego, quien conmovía y enamoraba, frente a la figura pública de Maradona, a quien describe como un personaje insoportable.

La atención ahora se centra en las historias del lado más íntimo de Maradona presentadas en su obra "Diego desde adentro", según lo detallado por El Liberal y Radio LV11.