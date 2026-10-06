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Impactante e inesperado: así fue el insólito debut de Lionel Messi con Argentina

El mundo del deporte revive los detalles insólitos y el impacto del primer partido de Lionel Messi con la Selección Argentina.

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  • Clave informativa: Impactante e inesperado: así fue el insólito debut de Lionel Messi con Argentina
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El resumen

El debut de Lionel Messi con la selección argentina comenzó con una solicitud formal de la AFA al Barcelona para contar con el jugador, un proceso que CNN en Español describe como impactante e inesperado. El evento generó testimonios perdurables de quienes estuvieron presentes.

Nereo Champagne y otros testigos recuerdan conversaciones en el Camp Nou y la conformación del equipo aquel día, según detallan La Nueva Provincia y Sports Illustrated. Un residente de Mar del Plata señaló que desde aquel momento ya se percibía que el jugador se quedaría permanentemente en el equipo nacional, según LU9.

Actualmente, la cobertura de medios como EFE y RTS Medios se centra en rescatar los recuerdos borrados y las anécdotas de los periodistas que fueron testigos directos de este inicio.

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Respuestas rápidas

¿Cómo se gestionó la llegada de Messi a la selección?

La AFA solicitó formalmente al Barcelona la incorporación de Lionel Messi.

¿Qué recuerdan los testigos del debut?

Se mencionan charlas en el Camp Nou y la sensación de que Messi permanecería para siempre en la Selección Argentina.

¿Qué medios han analizado la formación de aquel equipo?

Sports Illustrated ha detallado cómo estaba conformada la Argentina el día del debut de Messi.

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