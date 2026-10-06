El debut de Lionel Messi con la selección argentina comenzó con una solicitud formal de la AFA al Barcelona para contar con el jugador, un proceso que CNN en Español describe como impactante e inesperado. El evento generó testimonios perdurables de quienes estuvieron presentes.

Nereo Champagne y otros testigos recuerdan conversaciones en el Camp Nou y la conformación del equipo aquel día, según detallan La Nueva Provincia y Sports Illustrated. Un residente de Mar del Plata señaló que desde aquel momento ya se percibía que el jugador se quedaría permanentemente en el equipo nacional, según LU9.

Actualmente, la cobertura de medios como EFE y RTS Medios se centra en rescatar los recuerdos borrados y las anécdotas de los periodistas que fueron testigos directos de este inicio.