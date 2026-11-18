Las lágrimas de Scaloni en la despedida de uno de los pilares de la Argentina: “Es irremplazable”
Walter Samuel se despide de la Selección Argentina en su último partido frente a Costa Rica.
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El resumen
La Selección Argentina rindió un emotivo reconocimiento a Walter Samuel, quien tuvo su último partido con el equipo frente a Costa Rica, marcando la salida de uno de los pilares del cuerpo técnico. Las lágrimas del director técnico Lionel Scaloni marcaron la despedida, al señalar que Samuel es una figura irremplazable dentro del seleccionado nacional.
La intimidad del vestuario quedó registrada con las palabras de despedida del propio Samuel, quien expresó que lo que logró en el fútbol se lo debe a sus compañeros y al grupo. En paralelo, el ámbito futbolístico argentino registra movimientos en el mercado internacional con la situación de Franco Mastantuono, ya que la Fiorentina busca retener al jugador mientras los grandes clubes de Italia vigilan su evolución y futuro deportivo.
Los aficionados y seguidores del fútbol argentino siguen de cerca los cambios en la estructura de la Selección tras la partida de Samuel, así como las definiciones en torno al futuro de Mastantuono en el fútbol europeo.
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Cobertura (5)
- El emotivo reconocimiento de la Selección a Walter Samuel Olé · hace 4 h
- Mastantuono: Fiorentina quiere retenerlo y ya lo miran los grandes de Italia FM Universo 97.3 · hace 4 h
- Otro adiós en la Selección Argentina: Walter Samuel tuvo su último partido ante Costa Rica TyC Sports · hace 4 h
- La intimidad del vestuario de la Selección en la despedida a Walter Samuel: "Si llego a ser algo en el fútbol, será por ustedes" Clarin.com · hace 4 h
- Las lágrimas de Scaloni en la despedida de uno de los pilares de la Argentina: “Es irremplazable” marca usa · hace 4 h
Respuestas rápidas
¿Qué partido marcó la despedida de Walter Samuel?
El encuentro ante Costa Rica fue el último partido de Walter Samuel en la Selección Argentina.
¿Qué dijo Lionel Scaloni sobre la salida de Walter Samuel?
Lionel Scaloni se mostró emocionado hasta las lágrimas y afirmó que Samuel es una figura irremplazable.
¿Qué situación atraviesa Franco Mastantuono según los reportes?
La Fiorentina quiere retenerlo y clubes grandes de Italia lo están observando.
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