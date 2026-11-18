La Selección Argentina rindió un emotivo reconocimiento a Walter Samuel, quien tuvo su último partido con el equipo frente a Costa Rica, marcando la salida de uno de los pilares del cuerpo técnico. Las lágrimas del director técnico Lionel Scaloni marcaron la despedida, al señalar que Samuel es una figura irremplazable dentro del seleccionado nacional.

La intimidad del vestuario quedó registrada con las palabras de despedida del propio Samuel, quien expresó que lo que logró en el fútbol se lo debe a sus compañeros y al grupo. En paralelo, el ámbito futbolístico argentino registra movimientos en el mercado internacional con la situación de Franco Mastantuono, ya que la Fiorentina busca retener al jugador mientras los grandes clubes de Italia vigilan su evolución y futuro deportivo.

Los aficionados y seguidores del fútbol argentino siguen de cerca los cambios en la estructura de la Selección tras la partida de Samuel, así como las definiciones en torno al futuro de Mastantuono en el fútbol europeo.