Messi ‘regresa’ a Argentina
River Plate e Inter Miami jugarán un amistoso en el Monumental, marcando el regreso de Lionel Messi a Argentina.
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El resumen
River Plate e Inter Miami confirmaron un partido amistoso en el Estadio Monumental, con Lionel Messi en el plantel del equipo estadounidense. River Plate anunció el encuentro y Clarín reportó que se prepara una “celebración del fútbol” en el estadio.
La confirmación aparece en CNN en Español, Sports Illustrated, ESPN Deportes y Diario AS.
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Cobertura (8)
- River vs. Inter Miami: los partidos que jugó Messi vs equipos argentinos ESPN Deportes · hace 5 h
- Messi volverá a jugar en el Monumental; calienta amistoso de River Plate vs. Inter Miami Telemundo · hace 5 h
- Messi vuelve al estadio Monumental con Inter Miami para amistoso contra River Plate AP News · hace 5 h
- Messi volverá a jugar en Argentina: el Inter Miami y River Plate confirman amistoso CNN en Español · hace 5 h
- River Plate anuncia que jugará un partido amistoso ante el Inter Miami Sports Illustrated · hace 5 h
- Confirmado: River jugará un amistoso contra el Inter Miami de Messi y preparan una "celebración del fútbol" en el Monumental Clarin.com · hace 5 h
- Oficial: River e Inter Miami jugarán un amistoso en el Monumental ESPN Deportes · hace 5 h
- Messi ‘regresa’ a Argentina Diario AS · hace 5 h
Respuestas rápidas
¿Qué equipos jugarán el amistoso?
River Plate e Inter Miami.
¿Dónde se jugará el partido?
En el Estadio Monumental.
¿Está confirmada la participación de Messi?
La cobertura no especifica si Messi jugará el partido.
Velocidad
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