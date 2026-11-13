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Messi ‘regresa’ a Argentina

River Plate e Inter Miami jugarán un amistoso en el Monumental, marcando el regreso de Lionel Messi a Argentina.

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⚡ RESUMEN DEL RADAR INFORMATIVO Radar General → Deportes · En aumento
  • Clave informativa: Messi ‘regresa’ a Argentina
  • Punto central: River Plate e Inter Miami jugarán un amistoso en el Monumental, marcando el regreso de Lionel Messi a Argentina.
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El resumen

River Plate e Inter Miami confirmaron un partido amistoso en el Estadio Monumental, con Lionel Messi en el plantel del equipo estadounidense. River Plate anunció el encuentro y Clarín reportó que se prepara una “celebración del fútbol” en el estadio.

La confirmación aparece en CNN en Español, Sports Illustrated, ESPN Deportes y Diario AS.

Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: afirmaciones sin respaldo eliminadas (75% respaldado) Actualizado hace 1 h.

Cobertura (8)

Respuestas rápidas

¿Qué equipos jugarán el amistoso?

River Plate e Inter Miami.

¿Dónde se jugará el partido?

En el Estadio Monumental.

¿Está confirmada la participación de Messi?

La cobertura no especifica si Messi jugará el partido.

Velocidad

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Lionel Messi River Plate Inter Miami Estadio Monumental Amistoso

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