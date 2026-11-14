¡EN VIVO! Argentina enfrenta a Uruguay en La Bombonera en el arranque de la era post-Messi

La selección argentina disputa un partido amistoso frente a Uruguay en el estadio La Bombonera, marcando el primer encuentro del equipo dirigido por Lionel Scaloni en la era post-Messi. Este compromiso representa el primer gran examen para reconfigurar el funcionamiento colectivo del combinado albiceleste tras la salida de su máxima figura. El desarrollo del encuentro transcurre con incidentes en el marcador y un contexto institucional inusual en las tribunas.

Según la cobertura de medios como Clarín y Diario AS, el partido registra una asistencia escasa, con una Bombonera semivacía y muestras de indiferencia por parte de los hinchas, situación que la cobertura atribuye parcialmente a entradas muy caras. En el plano deportivo, la cobertura en vivo de ESPN Deportes señala que Uruguay logró marcar dos goles en una ráfaga durante el desarrollo del encuentro, mientras Olé e Infobae detallan el minuto a minuto y las formaciones. Las menciones sobre el marcador y el desempeño de la selección en este inicio de etapa se limitan a los reportes en desarrollo de los partidos amistosos.

La cobertura no especifica mayores detalles sobre las consecuencias deportivas a largo plazo para el equipo de Scaloni tras este enfrentamiento.