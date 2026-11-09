Barcelona: Pau Cubarsí gana el premio Golden Boy 2026

El joven central del Barcelona, Pau Cubarsí, se ha alzado con el prestigioso galardón Golden Boy 2026, un reconocimiento que acapara la atención principal en la prensa deportiva y generalista de este martes 10 de noviembre. La noticia del galardón de Cubarsí trasciende el ámbito individual del defensa y coincide con el reconocimiento a Joan Laporta como mejor presidente del año, además de destacar la figura de Fermín López en las portadas de medios como Mundo Deportivo, SPORT, MARCA y El Periódico.

Las menciones y análisis se multiplican en la cobertura informativa; por ejemplo, el medio MARCA destaca las valoraciones de Miguel Quintana sobre el nivel del central, mientras que otros espacios como ESPN Deportes, El Gráfico, Yahoo y OneFootball sitúan al Barcelona y a sus protagonistas entre los temas más comentados de la jornada. La cobertura actual se centra en enumerar los galardonados y repasar la trayectoria del premio, dejando pendientes los siguientes movimientos institucionales y deportivos del club catalán en medio del parón competitivo.