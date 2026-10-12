Aguirre: “Sentimos que hay mucha Liga; dimos el paso ‘A’: actitud”

Racing de Santander y Valencia empataron dos a dos en un encuentro cubierto por Diario AS, TUDN, Sports Illustrated y ESPN Deportes, marcado por un gol histórico del Valencia en el estreno de Javier Aguirre como técnico. La cobertura inicial destacó el marcador y las acciones del partido, mientras que los reportes posteriores de medios deportivos como ESPN Deportes y Diario AS agregaron las declaraciones del estratega mexicano.

Aguirre valoró el esfuerzo colectivo al señalar que sienten que hay mucha liga por delante y que el equipo dio el paso fundamental de la actitud. La información publicada no detalla las incidencias completas de los goles más allá del resultado final ni menciona próximas fechas o sanciones disciplinarias.

Los reportes se centran exclusivamente en el análisis posterior al encuentro, el valor del punto rescatado de visitante y las primeras impresiones de la plantilla y su cuerpo técnico bajo la dirección de Aguirre en este inicio de torneo.