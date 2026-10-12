Aguirre: “Sentimos que hay mucha Liga; dimos el paso ‘A’: actitud”
Javier Aguirre debuta al frente del Valencia con un empate dramático y rescata un punto ante el Racing de Santander.
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Cobertura (5)
- Racing 2-2 Valencia: resumen, goles y resultado Diario AS · hace 16 h
- Valencia anota gol histórico en debut de Javier Aguirre TUDN · hace 16 h
- Debut con drama: Javier Aguirre rescata un punto con el Valencia ante el Racing de Santander Sports Illustrated · hace 16 h
- Aguirre destaca la actitud del Valencia tras empate con Racing ESPN Deportes · hace 16 h
- Aguirre: “Sentimos que hay mucha Liga; dimos el paso ‘A’: actitud” Diario AS · hace 16 h
El resumen
Racing de Santander y Valencia empataron dos a dos en un encuentro cubierto por Diario AS, TUDN, Sports Illustrated y ESPN Deportes, marcado por un gol histórico del Valencia en el estreno de Javier Aguirre como técnico. La cobertura inicial destacó el marcador y las acciones del partido, mientras que los reportes posteriores de medios deportivos como ESPN Deportes y Diario AS agregaron las declaraciones del estratega mexicano.
Aguirre valoró el esfuerzo colectivo al señalar que sienten que hay mucha liga por delante y que el equipo dio el paso fundamental de la actitud. La información publicada no detalla las incidencias completas de los goles más allá del resultado final ni menciona próximas fechas o sanciones disciplinarias.
Los reportes se centran exclusivamente en el análisis posterior al encuentro, el valor del punto rescatado de visitante y las primeras impresiones de la plantilla y su cuerpo técnico bajo la dirección de Aguirre en este inicio de torneo.
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Respuestas rápidas
¿Cuál fue el resultado del partido?
El encuentro terminó con un empate de dos a dos entre el Racing y el Valencia.
¿Quién es el nuevo director técnico del Valencia?
Javier Aguirre debutó al frente del equipo en este encuentro.
¿Qué declaró Aguirre tras el encuentro?
Destacó la actitud del plantel y señaló que dieron el paso 'A' sabiendo que queda mucha liga por delante.
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