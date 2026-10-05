"Mbappé está echando un pulso al Real Madrid"

Los aficionados y analistas enfrentan la paradoja de contar con una estrella mundial mientras surgen señalamientos sobre su actitud y su enfoque profesional. La cobertura refleja un pulso latente entre el jugador y la entidad blanca, evidenciado en comentarios que apuntan a una falta de llamadas de atención sobre sus acciones.

Diversos medios deportivos como Marca US, COPE, Cadena SER, El Desmarque y OkDiario recogen declaraciones y opiniones que cuestionan si el delantero prioriza galardones individuales, como el Balón de Oro, por encima de su compromiso diario y su rendimiento en Valdebebas. Las menciones apuntan a una percepción de poder excesivo concedido al atacante.

El desarrollo de esta situación deja abierta la incógnita sobre cómo evolucionará la relación entre la afición, el club y el futbolista ante las encuestas y debates generados en el entorno madridista.