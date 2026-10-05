Dani Carvajal ficharía por este gigante junto a otra leyenda del Real Madrid

El futuro deportivo de Dani Carvajal genera atención internacional tras confirmarse su salida del Real Madrid, club del que se desvinculó recientemente. Diversos medios deportivos sitúan al jugador en el centro de la actualidad futbolística al quedarse sin equipo y buscar activamente una nueva etapa profesional. Los primeros reportes, difundidos por Fichajes.com, apuntaban al interés del lateral por encontrar un destino en la Serie A italiana.

Paralelamente, portales como Bitbol señalaban que Luka Modric lo querría en el AC Milan, mientras que Estadio Deportivo y La Razón indicaban que el propio jugador se había ofrecido de forma gratuita a la entidad milanesa tras su marcha del conjunto madridista. La cobertura informativa dio un giro significativo cuando medios como MARCA, Mundo Deportivo, El Mundo, Diario AS, Superdeporte, Cadena SER, ABC y SPORT informaron sobre negociaciones avanzadas con el Getafe. Según estas publicaciones, el equipo dirigido por Bordalás trabaja en su fichaje tras un ofrecimiento del propio deportista, lo que situaría su regreso inmediato a LaLiga bajo la dirección del técnico.

En cuanto a las discrepancias en la cobertura, existen divergencias sobre el destino definitivo del lateral derecho. Mientras que algunos titulares apuntan firmemente a un acuerdo en negociaciones con el Getafe para su vuelta a la competición española, otros focos informativos sitúan al AC Milan como una alternativa impulsada por su excompañero, además de menciones sobre su búsqueda de opciones en el fútbol italiano. Actualmente, el jugador se encuentra sin equipo tras su etapa en el Real Madrid y la cobertura refleja tanto las negociaciones en curso con el Getafe en LaLiga como los vínculos surgidos con el fútbol italiano y declaraciones sobre su trayectoria personal y patrimonial.