¡Hay boda! Alexandra Lúgaro anuncia su compromiso con Carlos Mercader

La noticia del compromiso entre Alexandra Lúgaro y Carlos Mercader ha sido confirmada públicamente, revelando además una relación previamente no detallada en los reportes iniciales. Medios como El Vocero de Puerto Rico, Primera Hora, Metro Puerto Rico y El Nuevo Día han documentado el anuncio, destacando frases como "¡Qué privilegio elegirnos!" y compartiendo detalles biográficos sobre el prometido.

Actualmente, la cobertura se centra en la confirmación oficial del enlace y en perfiles informativos sobre la pareja, sin que la información disponible detalle planes específicos sobre la fecha o el lugar de la ceremonia.