Abren compuerta de Carraízo tras alcanzar el nivel de “desborde”

La apertura de la compuerta en el embalse Carraízo se registra tras un aumento en los niveles de agua que alcanzó el nivel de desborde, un escenario calificado como impensable hace unas semanas según la cobertura. Medios como El Nuevo Día, Primera Hora, El Vocero de Puerto Rico, Metro Puerto Rico, NotiUno.com y Telemundo Puerto Rico confirman la confirmación de la AAA sobre esta medida ante el alto nivel del embalse.

La cobertura señala que viene más lluvia en camino en momentos en que el embalse se acerca y alcanza el nivel de desborde.