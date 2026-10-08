Muere Martha Elena Martínez Viveros, hija de Paquita la del Barrio

La muerte de Martha Elena Martínez Viveros, hija adoptiva de la cantante Paquita la del Barrio, ha sido informada por diversos medios de comunicación como Univision, Infobae, Revista GENTE, azcentral.com, The Arizona Republic y Primera Hora. La información disponible se limita a reportar el suceso y los antecedentes familiares reseñados por la prensa, sin que las publicaciones actuales detallen las causas de la muerte.